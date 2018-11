Leerling van school gestuurd na pesten van leraren op Instagram

Memes zijn foto's of heel korte video's die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten. Dit meme-account ging over schoolzaken zoals toetsen of huiswerk. Maar er werden dus ook leraren te kakken gezet. De foto's zijn inmiddels verwijderd.

Schorsing voor een dag

Verder heeft de school een aantal leerlingen voor een dag geschorst.

De maatregel van de school is opvallend, omdat de rector eerder nog tegen Omroep Brabant zei dat de leerlingen die achter het account zaten geen zware straf zouden krijgen.

Hakenkruizen op hoofden

"Het waren wel erge memes", bevestigt een leerling van de school. "Docenten en conciërges werden belachelijk gemaakt, bijvoorbeeld met hakenkruizen op hun hoofden, dat soort dingen..." Een meisje vult aan: "Als een leraar op het account bijvoorbeeld walvis werd genoemd, gingen steeds meer leerlingen die docent ook in het echt zo noemen. Het begon rustig, maar het werd steeds erger."

Een andere jongen vind de ophef 'een beetje overdreven'. "Er was niets mee bedoeld", meent hij. "Het ging om foto's met tekstjes erbij. Niet heel erg, of zo. Het was niet zo dat er leraren werden uitgescholden."