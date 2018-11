Hamburger van Stijn (14) gaat in productie: 'Onbeschrijfelijk, echt heel vet'

Vol trots loopt Stijn door de vleesfabriek van Dalco Food in Oss. "Dit is onbeschrijfelijk. Echt heel vet", zegt hij, terwijl grote machines honderden burgers tegelijk uitpersen. "Niemand van mijn leeftijd heeft dit. Dat is echt kicken." In totaal rolden er bijna 6000 van de band.



Pindakaas

De ingrediënten? Uitjes, noten en zelfs pindakaas. Hij heeft geen gram vlees nodig: de 'Sunny Barbecue' is volledig veganistisch. "Ik vind het heel mooi en inspirerend als mensen veganistisch leven. Daar is nog veel te weinig aanbod voor."



Bekijk de video en lees verder.



Wedstrijd

De havoleerling deed mee aan een ontwerpwedstrijd op school. Scholieren kregen de opdracht om een nieuwe hamburger te ontwerpen, met behulp van een speciale app waarbij je ingrediënten kon kiezen. Uit bijna negenhonderd inzendingen kwam zijn burger als beste uit de test. En dus mocht hij in productie.



De burger is binnenkort te verkrijgen in verschillende restaurants in Oss. Ook liggen ze straks in de kantines van de verschillende scholen van onderwijskoepel Het Hooghuis. Daarnaast wordt nog geprobeerd om de burgers in enkele supermarkten te krijgen. Stijn droomt door: "Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als mensen in Amerika mijn burger eten."





Stijn en aftredend Europarlementariƫr Lambert van Nistelrooij. (foto: Het Hooghuis).





Stijn en aftredend Europarlementariƫr Lambert van Nistelrooij. (foto: Het Hooghuis).