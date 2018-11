Omwonenden boos over beschermingsmaatregelen hoogveen de Peel: 'Ze jagen een fata morgana na'

Aan de rand van de Peel werd vrijdagmorgen een bord geplaatst. De tekst erop luidt: 'Verboden toegang voor de medewerkers van provincie Noord-Brabant, het waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer. Vanwege het plan om bijna al het bos te laten verzuipen. Anderen zijn welkom'.

'Ze komen afspraken niet na'

De omwonenden zijn bang voor de verhoging van de waterstanden in de Deurnsche Peel. En volgens hen liggen er afspraken uit 2005 die de overheid nu niet nakomt. "Het waterpeil zou niet meer verhoogd worden", zegt Annie van Galen, de woordvoerster van de actievoerders. "En er zou niet meer bos gekapt worden."

Volgens het waterschap Aa en Maas ligt er inderdaad een rapport uit 2005. "Maar dat is inmiddels wel 13 jaar geleden. Inmiddels zijn er nieuwe onderzoeken en berekeningen gedaan. Om het unieke hoogveen te beschermen moet het waterpeil echt omhoog", zegt woordvoerster Fieke Wennink. "Het hoogveen is beschermd gebied, zowel nationaal als internationaal."

Muggen en schade

Volgens de omwonenden gaat het hogere waterpeil schade veroorzaken aan de huizen. "Het hoge grondwater gaat funderingen aantasten en kelders doen onderlopen", zegt Ingrid Stam van de dorpsraad van het Limburgse Griendtsveen. Daar is de waterstand op de Mariapeel al hoger. "Op vijftig meter achter de kerk staat het water al", zegt Stam. "In de zomer stikt het van de muggen. Om in de zomer in de tuin te werken, moet je lange mouwen aan en dan word je nog lek gestoken."









Volgens het waterschap wordt er onderzoek gedaan naar de vele muggen in Griendtsveen. "Daar hebben we enorm van geleerd en we gaan er rekening mee houden in de plannen. Door lokale waterstanden goed in te stellen, kunnen we het de muggen zo onaangenaam mogelijk maken." Maar Stam heeft geen vertrouwen meer in beloftes. "Als we bijvoorbeeld schade willen claimen, dan moeten we bewijzen welk water van welk project in de Peel de schade heeft veroorzaakt. Dat is onmogelijk."

'Afgrijselijke kale vlakte'

De actievoerders vinden dat de provincie, het waterschap en Staatsbosbeheer te ver terug in de tijd gaan met hun plannen. En dat ze terug willen naar het moerasgebied van voor 1850. "Toen woonde hier eigenlijk helemaal niemand", zegt Annie van Galen. "En onderzoekers uit die tijd omschrijven het gebied als een afgrijselijke kale vlakte met muggen waar ze niet graag wilden zijn."

Ook betwijfelen de omwonenden of de maatregelen wel gaan leiden tot een mooie ontwikkeling van het hoogveen. "Hoogveen heeft ontzettend veel tijd nodig om zich te ontwikkelen. De overheid wil het even snel doen. Ze jagen een fata morgana na."

'Aanpak heeft effect'

Maar het waterschap ontkent te ver terug te willen in de tijd. "Dat kan ook niet. Het landschap is daarvoor teveel veranderd", zegt Fieke Wennink. "Wat we wel willen, is een uniek stuk natuur beschermen." Volgens het waterschap gaat het om 500 tot 600 hectare hoogveen op de Deurnsche Peel. "Dat is flink verdroogd. Er is veel water voor nodig en licht. Vandaar de kap van de bomen."

Volgens het waterschap is er geen sprake van het najagen van een fata morgana. "Deze maatregelen zijn ook genomen in het Fochteloërveen en het Bargerveen in Drenthe. Daar heeft het echt effect gehad."

Provinciale Staten beslissen op vrijdag 7 december over de plannen.