Taco Bell overal in Brabant gesloten, dat wordt iets anders verzinnen

EINDHOVEN - Ruim anderhalf jaar geleden ging de eerste Taco Bell-vestiging van ons land open in Eindhoven. Lang was er naar uitgekeken. Daarna volgden er nog restaurants van de keten in Tilburg en Breda. De fastfoodliefhebber had weer een nieuw doelwit.

Het feest heeft voor de Brabander echter niet lang geduurd: alle drie de zaken zijn inmiddels gesloten. Van de burrito’s en taco’s van het Amerikaanse merk kunnen de fans dus alleen nog maar dromen.

'Speciaal omgelopen'

Het nieuws van de sluiting in Breda was nog vers en vrijdagavond blijkbaar bij niet iedereen doorgedrongen. “Ik kom uit Rotterdam en was speciaal even omgelopen voor de Taco Bell. Ik heb er zin in, eigenlijk”, klonk het teleurgesteld uit de mond van een voorbijganger. Hij was niet de enige die van de koude kermis thuiskwam. Een 'lotgenoot': "Ik wilde mijn vriendin verrassen met dit eten. Ik zie haar nu weer sinds een paar dagen. Nu moet ik iets anders verzinnen.”



Uiteindelijk zouden er de komende tien jaar vijftig Taco Bell’s in Nederland moeten komen. Het bedrijf is met zevenduizend restaurants één van de grotere fastfoodketens in Amerika. In Nederland wilde het merk maar niet aanslaan.