Doelpuntenmachine Fran Sol bezorgt Willem II historische overwinning in Alkmaar

ALKMAAR - Willem II heeft voor het eerst sinds 2001 weer eens gewonnen op bezoek bij AZ. De Tilburgers schoten uit de startblokken, want na drie minuten had Fran Sol de bal al weer in het netje liggen. Dat was het startschot voor een mooi avond voor Adrie Koster en zijn mannen, want Willem II won uiteindelijk met 0-2.

Ja, Willem II heeft één heel groot wapen: Fran Sol. De Spaanse spits stond voor deze wedstrijd op 36 doelpunten in Tilburgse dienst en hij zorgde er met zijn dubbelslag voor dat hij nu in de top drie staat van de all-time clubtopscorers van Willem II. Al voor zijn eerste goal, had Sol al twee kansen gehad. Drie keer was ook deze keer scheepsrecht, want Sol wurmde zich tussen drie AZ’ers bij de bal en schoot via de onderkant van de lat binnen.

Dat was de droomstart voor de ploeg van Adrie Koster. Willem II speelt dit seizoen zeer wisselvallig. Vorige week was Vitesse nog met 1-3 te sterk in Tilburg, deze week wordt er juist weer gewonnen op bezoek bij AZ, iets wat maar één keer eerder gebeurde in de historie.

Na het eerste kwartier in Alkmaar, begon de thuisploeg aan te zetten. AZ-trainer John van de Brom zag dat onder meer Ousamma Idrissi twee kansen om zeep hielp. De gelijkmaker hing in de lucht, maar uit het niets was daar de fantastische counter van Willem II.

Uit het niets

Na een halfuur speelde Vurnon Anita op slimme wijze Daniel Crowley aan, die op zijn beurt een slimme pass over had voor Donis Avdijaj. De snelle buitenspeler stond geen buitenspel waardoor hij alleen afkon op doelman Marco Bizot. Avdijaj houdt goed het overzicht en legt de bal oog in oog met Bizot breed voor Fran Sol die als een echte spits meeliep. De Spaanse spits maakte dit buitenkansje natuurlijk af en krikte daarmee zijn doelpuntenproductie op naar twaalf doelpunten in veertien wedstrijden.

Na rust bracht Van de Brom twee aanvallende wissels, maar die hadden weinig tot geen effect op het spelbeeld van de gehele wedstrijd. AZ probeerde het, kreeg wat kansen, maar Willem II was bij vlagen zeer gevaarlijk met verschillende counters. In het restant van de tweede helft gebeurde er weinig. Het tempo lag laag en beide ploegen kregen niet veel kansen meer, afgezien van een aantal afstandsschoten.