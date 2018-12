Werd vlak voor de brand een alarm bij Prodrive genegeerd?

Is er wel of niet een alarm afgegaan en genegeerd voor de fatale brand uitbrak? (Foto: Rob Engelaar)

SON - Er doen geruchten de ronde dat voorafgaand aan de verwoestende brand bij Prodrive drie maal het alarm is afgegaan maar dat daar niet op is gereageerd door het beveiligingsbedrijf. Die geruchten zijn ook bij Prodrive bekend. De brand brak zaterdagochtend rond 4 uur uit bij het hightechbedrijf op Ekkersrijt en heeft voor miljoenen schade aangericht. De brand is inmiddels onder controle.

Woordvoerder van Prodrive Karel van Gerven zegt op de hoogte te zijn van de geruchten over een gemist alarm. "Die heb ik inderdaad ook gehoord, maar ik ga daar nu verder niets over zeggen. De experts zijn de boel aan het bekijken en bezig met hun onderzoek. En daar zullen ze ook dit in meenemen."

Geen brandalarm

De brandweer heeft laten weten dat het niet het brandalarm kan zijn geweest, want dat is helemaal niet afgegaan. Dus: óf er een alarm is afgegaan en welk alarm dat dan is geweest, blijft voor nu gissen. Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de beveiliging bij Prodrive, (en de andere gebouwen op Ekkersrijt) was zaterdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Redden wat we redden kunnen

Wat betreft de medewerkers van Prodrive meldt van Gerven het volgende. "We hebben onze medewerkers vandaag een aantal keren geïnformeerd over de stand van zaken. Over hoe we redden wat we redden kunnen en hoe snel we denken weer te kunnen opstarten. Dat doen we zondag ook weer. We kunnen dan denk ik ook vertellen of mensen maandag aan het werk kunnen."