Miljoenenschade na brand Prodrive, gebouw volledig verwoest [DRONEBEELDEN]

De brand brak vrijdagnacht rond vier uur uit. Pas in de loop van de ochtend had de brandweer de brand onder controle.

Servers en onderdelen

Het gebouw dat getroffen is, is een kantoorpand waar deels ook productiewerk wordt verricht. Een deel van de productie is verhuisd naar andere panden, maar de schade is aanzienlijk en zal in de miljoenen euro's lopen. Er staan servers van Prodrive in het getroffen pand en er liggen onderdelen opgeslagen die voor de productie gebruikt worden. Het gebouw is aan de achterkant gedeeltelijk ingestort.

Het pand ligt pal achter het hoofdgebouw van Prodrive. Dat hoofdgebouw ligt tegenover Omroep Brabant. Ook op de bovenste verdieping van het hoofdgebouw woedde korte tijd een brand.



