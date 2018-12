Deel dit artikel:













Bedrijventerrein Ekkersrijt weer grotendeels toegankelijk na grote brand Groot gebied rondom Prodrive afgesloten (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision)

SON - Vanwege de brand die vrijdagnacht ontstond bij Prodrive op bedrijventerrein Ekkersrijt in Son was het industrieterrein uren beperkt bereikbaar. Rond half vier in de middag heeft de brandweer veel afgezette gebieden vrijgegeven.

Geschreven door Marlou van den Broek