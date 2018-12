Deel dit artikel:













Auto die 17-jarig meisje aanreed en achterliet in Den Bosch gevonden: man aangehouden (Foto: Bart Meesters) De politie doet onderzoek. (Foto: Bart Meesters)

DEN BOSCH - De auto waarmee een 17-jarig meisje in Den Bosch zaterdagnacht werd aangereden, is gevonden. Surveillerende agenten zagen de wagen rijden in de buurt van de plek van het ongeval. De auto is door de politie opgesleept en de 37-jarige eigenaar is aangehouden. Het slachtoffer werd rond vier uur 's nachts aangereden toen ze op De Harendonkweg fietste. Na het ongeluk werd ze gevonden door voorbijgangers; de automobilist is doorgereden.

Terwijl getuigen zich over het zwaargewonde meisje uit Rosmalen ontfermden, ging de automobilist er met hoge snelheid vandoor richting de Sint Teunislaan. De fiets waarop het meisje reed, lag volgens ooggetuigen 'tien tot vijftien meter' van een oversteekplaats voor fietsers. Volgens een woordvoerder gaat het 'heel slecht' met het slachtoffer. Spiegel verloren

Door de aanrijding verloor de auto een buitenspiegel. De politie vond hem verderop op het wegdek. Hierdoor was al het vermoeden ontstaan dat het zou gaan om een donkere Volkswagen Golf uit 2015 of 2016. Op sociale media vroeg de politie het publiek om hulp bij de zoektocht van de auto. De auto werd uiteindelijk gevonden op de Slagendreef in Den Bosch. Agenten zagen het voertuig rijden en hebben hem aan de kant gezet. De bestuurder werd aangehouden. Traumaheli

Vanwege de ernst van de toestand van de fietsster werden drie ambulances en een traumaheli opgeroepen. Het meisje was volgens de politie niet bij kennis toen ze naar het ziekenhuis werd gebracht. Volgens een politiewoordvoerder gaat het 'heel slecht' met het meisje.