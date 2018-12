‘De eerste helft was gewoon te matig’, PSV’ers likken de wonden na eerste nederlaag van het seizoen

Volgens verdediger Nick Viergever schortte het vooral aan de eerste helft.. “Natuurlijk ben ik nu enorm teleurgesteld, als je verliest dan baal je. We leden veel te makkelijk balverlies, de afstanden waren te groot en we kregen geen grip op Feyenoord in die eerste helft.”

Eerste helft laten liggen

Naarmate het eerste bedrijf vorderde leek PSV juist wél grip te krijgen op de nummer drie van de eredivisie. “Maar juist dan scoren ze uit een counter”, zegt Viergever. Ook teamgenoot Steven Bergwijn, die de enige PSV-goal voor zijn rekening nam, vond dat PSV het in de eerste helft heeft laten liggen. “Op basis van de tweede helft was deze nederlaag niet nodig. Je geeft het weg in de eerste helft. “ De aanvaller kon geen antwoord vinden op de vraag waarom PSV zo zwak begon. “Ik durf het niet te zeggen, zij wonnen elk duel. Dan kom je niet aan voetballen toe.”

Na rust kreeg PSV wel controle over de wedstrijd en kreeg het enkele kansen. “Het heeft wel een beetje gedonderd in de kleedkamer”, geeft Bergwijn toe. “Zo kon het ook niet langer door. Maar je ziet het, de tweede helft ging beter.” In het tweede bedrijf was er ook nog een curieus moment waarin een tweede bal opzettelijk in het spel werd gegooid. Bergwijn kon er na afloop niet veel over zeggen. “Ik zag er niet veel van. Op een gegeven moment zag ik alleen een tweede bal, maar ik weet niet van wie die gooide.”

Kans ontnomen of niet, uiteindelijk koopt PSV daar dus helemaal niks voor, ziet ook Viergever. “Dit zijn dingen die niet bij ons horen. Zij waren feller en wonnen de eerste en tweede bal. De tweede helft speelde we beter, maar de eerste helft was gewoon te matig.”