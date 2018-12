Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wijnhandelaar Bart is kind aan huis bij familie Andrés Iniesta: 'De wijnen zijn als de speler zelf' Iniesta heeft tegenwoordig vooral een neus voor de wijn (Foto: Bodega Iniesta).

BERGEN OP ZOOM - Hij maakte furore als middenvelder van FC Barcelona, heeft een prijzenkast om je vingers bij af te likken en was de man van die goal in de WK-finale van 2010 tegen Oranje. Inmiddels heeft Andrés Iniesta zijn neus voor de splijtende pass vooral ingeruild voor het glas, want de wijnen van de familie Iniesta gaan de hele wereld over. Wijnhandelaar Bart Hoogmoed uit Bergen op Zoom is er kind aan huis.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

Een balletje trappen met de Spaanse maestro van het middenveld is er nog niet van gekomen. "Zo ver zijn we nog niet", grapt Hoogmoed. Maar dat de wijnhandelaar een meer dan goede bekende is van de familie Iniesta, staat buiten kijf. "Ik ben er via een leuke weg terechtgekomen en er dit jaar al een keer of vier, vijf geweest. Ik ben er kind aan huis en ze noemen me al Bartos, haha! Een hele leuke gewaarwording." Bodega Iniesta werd opgezet door de vader en zus van de oud-voetballer. "Maar Andres is natuurlijk de man die het daar allemaal mooier en beter gaat maken." En de bleke middenvelder blijkt samen met zijn familie over een aardig rood neusje te beschikken. "De de wijnen zijn eigenlijk hetzelfde als de speler. De Iniestas zijn leuke, fijne, simpele, gewone mensen van buitengewone klasse. De wijnen zijn heel rustig en fijn om te drinken. Het loopt gewoon storm."