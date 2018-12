Militaire operatie in Tilburg: ruim 150.000 boeken verhuizen naar nieuwe bibliotheek

De verhuizing van de bibliotheek in Tilburg is begonnen.

TILBURG - Het lijkt bijna op een militaire operatie: de verhuizing van ruim 150.000 boeken van de oude bibliotheek aan het Koningsplein in Tilburg naar de nieuwe plek in de Spoorzone. Daar komt vanaf januari in de LocHal de nieuwe bieb. En dat wordt, volgens manager Pieternel Thijssen, de mooiste bibliotheek van Nederland.

"Wij hoeven niet naar een sportschool, dit is al genoeg fitness", grapt een bibliotheekmedewerkster die boeken uit de rekken in blauwe verhuiskratten stopt. Plank voor plank wordt leeggehaald. Alle veertig medewerkers, tot aan de directeur toe, sjouwen mee. Over drie weken dan moet het karwei geklaard zijn.

"Iedere plank krijgt zijn eigen krat, zodat we in de Spoorzone alles weer makkelijk uit kunnen halen", zegt Angelique de Kort, manager van de bibliotheek.





Contrast

Het gebouw aan het Koningsplein oogt gedateerd, typisch jaren tachtig met oranje wanden en felle TL-balken. Omdat de verhuizing al lang in de planning zat, is er de laatste tien jaar bijna niets meer aan gedaan.

Hoe anders is dat aan de andere kant van het spoor. Overal wordt gewerkt in de LocHal, een oude locomotiefwerkplaats. Het oogt industrieel en modern tegelijk. Oude wagons en hijskranen vormen straks het decor voor alle boeken.

Thijssen is ervan overtuigd: "Dit wordt de mooiste bibliotheek van Nederland. Dit is een prachtig gebouw." Volgens haar is de nieuwe bieb straks helemaal klaar voor de toekomst. In januari gaan de deuren open voor het publiek.