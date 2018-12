Terreurverdachte uit Syrië aangehouden in Bergeijk

BERGEIJK - De politie heeft maandag in Bergeijk een 41-jarige Syriër aangehouden vanwege betrokkenheid bij terrorisme. De man zou betrokken zijn geweest bij de gewapende strijd in Syrië. Ook zou hij lid zijn geweest van terreurorganisatie Jabat al-Nusra.

Hij wordt ook verdacht van witwassen. De opgepakte man is een broer van een eerder aangehouden verdachte, die vorig jaar in het Amsterdamse debatcentrum De Balie werd herkend als ISIS-strijder.

Zijn huis en bedrijf zijn doorzocht. De politie heeft laptops, mobiele telefoons en administratie in beslag genomen. Daarnaast zijn twee woningen in Eersel en Bergeijk en nog twee bedrijfspanden in Eindhoven doorzocht.

De man zit vast en wordt donderdag voorgeleid.