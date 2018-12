Deel dit artikel:













Slachtoffers kijken recht in de loop van een Kalasjnikov, wie herkent de dader? [BEELDEN] De dader is te zien op bewakingsbeelden. (foto: Bureau Brabant).

EINDHOVEN - Nietsvermoedend zitten een man en een vrouw in de tuin. Even later kijken ze recht in de loop van een Kalsajnikov. Het wapen haperde mogelijk, er wordt niet geschoten. Bureau Brabant heeft maandagavond bewakingsbeelden verspreid van de dader van deze mislukte liquidatie aan de Insulindelaan in Eindhoven.

Geschreven door Raymond Merkx

Het gebeurde afgelopen 24 juli, op klaarlichte dag. De slachtoffers genieten van het mooie weer. Ineens loopt een man met een automatisch wapen door de poort. De twee duiken onder de tafel. Wapen

Het tweetal heeft waarschijnlijk ongelofelijk veel geluk gehad. Er worden geen kogels afgevuurd. Het is onduidelijk of de dader bewust niet heeft geschoten, of dat zijn wapen haperde. De man maakte zich uit de voeten. Hij stapt achterop een scooter, de bestuurder zat op hem te wachten. LEES OOK: Schietpartij in Eindhoven waarschijnlijk mislukte liquidatie, daders vluchten op scooter Wie is de man met het wapen? De politie tast in het duister. De slachtoffers hebben geen idee wie hen uit de weg wilde ruimen. Ook is onduidelijk welke scooterbestuurder de dader wilde helpen. De politie is op zoek naar getuigen en informatie.