Bewoners camping Zwarte Bergen starten petitie tegen arbeidsmigranten: 'We laten ons niet wegjagen'

Camping De Zwarte Bergen wordt verkocht en de nieuwe eigenaar wil er tijdelijk arbeidsmigranten plaatsen. Toen dat nieuws vorige week bekend werd, leidde dat tot onbegrip bij de inwoners van Luyksgestel. De gemeenteraad liet zijn onbehagen blijken en stelde de wethouder kritische vragen.

De aanstaande verkoop van de camping zorgt ook voor verontwaardiging onder de 291 standplaatshouders, van wie sommige al tientallen jaren een plekje hebben op De Zwarte Bergen. "We laten ons niet wegjagen", zegt standplaatshouder Piet Lepelaars. "We hebben met zijn allen besloten dat we hier blijven zitten."

Maikel Sprengers, initiatiefnemer van de petitie, vindt het jammer dat de huidige bewoners plaats moeten maken voor arbeidsmigranten. "Zoals het er nu uitziet, moeten de arbeidsmigranten na drie jaar weer weg. Dan staat het park leeg en daar is niemand bij gebaat."

Zorghotel

Er bestaan plannen om op langere termijn een zorghotel te bouwen op het terrein van De Zwarte Bergen. Sprengers is niet overtuigd of dat gaat lukken. "Er zal eerst een studie worden gedaan of zo'n zorghotel haalbaar is."

Op de camping zijn intussen al vijf units geplaatst om de eerste arbeidsmigranten te huisvesten. Maar daarmee is de verkoop nog geen voldongen feit aan het worden, menen Lepelaars en Sprengers.

Rechtszaak

Hoewel de petitie al veel steunbetuigingen heeft gekregen, hebben zij nog een ijzer in het vuur. "Als ons protest geen gehoor vindt, dan spannen we een rechtszaak aan", zegt Lepelaars vastberaden. Het eerste verdriet over de verkoop van de camping is binnen enkele dagen omgeslagen in felle strijdlust.