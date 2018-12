Auberge du Bonheur wint Gastvrijheid Award door gasten iets extra's te geven wat ze niet verwachten

"Ik sta helemaal te trillen van blijdschap", vertelt Van Gerwen nadat ze het goede nieuws te horen kreeg. De prijs werd uitgereikt tijdens het slotevenement van het jaar waarin Brabant de Europese regio voor gastronomie is.

Details

"We proberen onze gasten iets extra's te geven dat ze niet verwachten. Eigenlijk doen we niets anders dan normaal, maar we hebben toch gewonnen", zegt Blaakenburg. Volgens Van Gerwen zit gastvrijheid in de kleine dingen. In details waaraan gasten merken dat ze persoonlijk worden benaderd. "Dat vinden wij belangrijk."

Bij Auberge du Bonheur kun je eten, vergaderen en overnachten.

Deze award is uitgereikt op basis van publieksstemmen en een oordeel van een jury. De prijs is dit jaar in het leven geroepen om de meest gastvrije locaties van Brabant een podium te bieden. Volgend jaar komt er een vervolg.

Thema's

Maandag kwam een einde aan het Brabantse jaar van de gastronomie, dat de titel 'We are food' meekreeg. Burgemeester Paul Depla van Breda roemde de samenwerking tussen Brabantse overheden en het bedrijfsleven. "Waar het oosten van Brabant vooral bekendstaat om de productie van voedsel, staat het westen bekend om zijn gastvrijheid. Dat kwam dit jaar heel goed samen", zo blikte Depla terug.

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings wil graag dat de thema's die dit jaar zijn opgepakt een blijvend resultaat hebben. "Brabant wil graag inzetten op toerisme en recreatie. En daar zijn we enthousiast mee begonnen. We wilden met acht thema's beginnen, het zijn er tien geworden. Volgend jaar zetten we door."