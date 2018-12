Wim kon niet goed lezen en schrijven, nu is hij in de race om landelijke taalheld te worden

DEN BOSCH - Hij kan goed luisteren, is respectvol en kan mensen motiveren om een taalcursus te gaan doen. Wim Sabel uit Den Bosch is daarom genomineerd voor de Nationale Taalheld. Die prijs wordt in januari door prinses Laurentien uitgereikt aan iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor geletterdheid in Nederland.

Wim is taalambassadeur van Stichting Lezen en Schrijven. Tot vier jaar geleden kon hij niet goed lezen en schrijven. En dat is heel moeilijk, vertelt hij. "Zelfs boodschappen doen is lastig, je kunt niet lezen wat de producten zijn of welk merk je moet kiezen." Wim had liever niet dat anderen wisten dat hij niet goed was met taal. "Ik probeerde er altijd maar een beetje omheen te draaien."

Leven is veranderd

Die schaamte is voorbij, dankzij de taalcursussen die Wim volgde. Toen hij in 2014 zijn baan kwijtraakte, besloot hij terug naar school te gaan om goed te leren lezen en schrijven. Dat is gelukt en zijn leven is veranderd. "Nu durf ik makkelijker een gesprek aan te gaan met andere mensen."

Wim werd zelfs ambassadeur voor de Stichting Lezen en Schrijven. Hij gaat nu juist gesprekken aan met anderen over leren lezen en schrijven. Door te vertellen hoe zijn leven beter en makkelijker is geworden nu hij goed kan lezen en schrijven, motiveert hij anderen om ook een cursus te gaan volgen.

Taalheld

Wim is al de taalheld van Brabant. Hij hoopt dat hij ook de landelijke prijs mee naar huis mag nemen. Half december start de publieksverkiezing via deze website. Op 24 januari wordt bekend of hij gewonnen heeft.