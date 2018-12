'Lullig, maar hij komt er wel bovenop', ook na faillissement gelooft Broekhoven nog in Roy Donders

Een dame uit de wijk vertelt hoe ze door het nieuws is overvallen. "Wij hebben hem van alles zien opbouwen. Hij is in een klein winkeltje op de Broekhovenseweg begonnen met zijn kapperszaakje en heeft dat echt helemaal uitgebouwd."

Voor de wind

Heel Nederland maakte in 2013 dankzij de RTL-realitysoap 'Stylist van het Zuiden' kennis met Royke, met zijn met pailletten bestrooide huispakken en worstenbroodjes omwikkelt met spek. Donders liet zichzelf zien als Broekhovense duizendpoot: kapper, eigenaar van een kledingzaak en (toen nog beginnend) zanger.

In de volkswijk zagen ze hoe een buurtgenoot uitgroeide tot een fenomeen. Naar de eerste aflevering van het tweede seizoen van de soap over Donders keken meer dan een half miljoen mensen, zijn huispakken vlogen als warme (worsten)broodjes over de toonbank en bussen met fans reden Broekhoven binnen om een glimp op te vangen van Royke.

Tegenslag

Toch ging het leven van Donders de afgelopen jaren niet altijd over rozen. Zo waren er relatieproblemen en dieven die het voorzien hadden op zijn kledingzaak. Het overlijden van zijn opa en oma was een enorme klap voor Donders.

En nu is er dan het door hem zelf aangevraagde faillissement van zijn winkel. Dat brengt ons terug bij de vraag die dinsdagochtend klonk uit de mond van een bewoonster van Broekhoven: "Hoe kan dit gebeuren?"

'Het is jammer'

Zelf denkt ze het antwoord wel te weten. Het zit 'm in de stap van het kleine winkeltje in Broekhoven naar een grote winkel in het centrum van Tilburg. "Dat heeft hem de das omgedaan. Ik denk dat het een beetje te hoog gegrepen was. Hij had beter hier kunnen blijven zitten. Toen hij zijn winkeltje hier had, was het een goedlopende zaak. Ik vind het wel triest."

"Jammer", zegt een andere Broekhovense nuchter. "Eerlijk is eerlijk, hij heeft er hard voor gewerkt. Er waren wel betaalbare dingen die je in zijn winkel kon kopen, maar ook verschrikkelijk dure dingen. Maar het is jammer." En weer een ander: "Het is natuurlijk heel lullig. Hij heeft ervoor geknokt. Jammer als zijn winkel weggaat."

Weer een ander constateert dat alle winkels in Tilburg het moeilijk hebben. "Het is tegenwoordig toch meer verkoop via internet."





Ook al ziet Donders met het faillissement van zijn zaak een langgekoesterde droom uiteenspatten, echte zorgen maken ze zich in Broekhoven niet over Roy. "Weet je wat het is, hij heeft ook nog zijn zangcarrière. Hij komt er wel bovenop!'

Donders heeft al contact met een curator en is vastberaden een en ander goed op te lossen. Hij is niet persoonlijk failliet.