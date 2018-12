Wie herkent deze overvaller? Man slaat twee keer toe in Eindhoven op zoek naar whisky en sigaretten

EINDHOVEN - De politie heeft dinsdag foto’s online geplaatst van de man die maandag twee winkels heeft overvallen in Eindhoven. ’s Middags sloeg hij toe bij de Gall & Gall aan de Sint Trudostraat, ‘s avonds probeerde hij de Albert Heijn in winkelcentrum Woensel te beroven.

Voor beide overvallen gebruikte de dader een mes. Bij de overval op de Gall & Gall maakte de dader een fles whisky buit. Om acht uur ‘s avonds overviel de man ook een Albert Heijn voor een pakje sigaretten. Daar slaagde hij niet in. Hij vluchtte vervolgens op een fiets.

Op camerabeelden van de Gall & Gall is de man goed te zien. De politie verzoekt mensen die de man herkennen contact op te nemen.

Overvallen in Eindhoven

Gisteren werd er ook nog een ander filiaal van de Albert Heijn in Eindhoven overvallen. Later op de avond, rond tien uur, werd de Albert Heijn aan het Franz Leharplein overvallen. Deze overvaller vluchtte met een onbekend geldbedrag. Eén persoon is hier gewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht.

Vorige week werd een man (19) uit Eindhoven aangehouden omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij de vier overvallen die woensdagavond werden gepleegd in Best, Eindhoven en Veldhoven.