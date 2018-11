Man (19) opgepakt voor reeks overvallen op één avond

EINDHOVEN - Een man van negentien uit Eindhoven is aangehouden, omdat hij mogelijk betrokken is geweest bij de vier overvallen die woensdagavond werden gepleegd in Best, Eindhoven en Veldhoven. De politie is er vrijwel zeker van dat hij de overval op het filiaal van New York Pizza aan de Burgemeester van Hoofflaan in Veldhoven heeft gepleegd.

Of hij ook een rol speelde bij de andere overvallen, wordt nog onderzocht. De politie houdt hier wel ernstig rekening mee. De man werd donderdagmiddag in zijn huis opgepakt. Dit gebeurde op basis van één van de tips die waren binnen gekomen.



Ongewenst bezoek

De eerste overval was woensdag tegen 17.45 uur , op een De Haan-tankstation aan de Huizingalaan in Eindhoven. Drie kwartier later was het raak bij een filiaal van de Lidl aan het Wilhelminaplein in Best. Rond negen uur kreeg een vestiging van New York Pizza in Veldhoven ongewenst bezoek. Weer een uur daarna werd personeel van de Albert Heijn aan de Tarwelaan in Eindhoven opgeschrikt.

Niemand raakte bij de overvallen gewond. Aanvankelijk werd niet uitgegaan van een verband tussen de vier overvallen, onder meer omdat er verschillende signalementen waren. Donderdagmiddag werd duidelijk dat één man nu toch verdacht wordt van drie van de vier zaken.

'Impact is enorm'

Danny Frijters, hoofd van de recherche in Eindhoven, heeft wel een verklaring voor het feit dat overvallers het onder meer op winkels gemunt hebben. "Overvallers kiezen meestal een doelwit, dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico", aldus Frijters, die eraan toevoegt dat zowel ondernemers als buurtbewoners kunnen helpen bij de aanpak van deze delicten.



Ondertussen zitten medewerkers van de zaken die zijn overvallen met vaak ernstige gevolgen, weet Frijters. "De impact bij dit soort misdrijven is enorm. Op bijvoorbeeld de jonge personeelsleden maakt dit soort gebeurtenissen diepe indruk. Wij doen er dan ook alles aan om de daders te pakken. De kans dat een dader wordt aangehouden, is groot: van één op de twee overvallen waarbij buit wordt gemaakt, worden de daders gearresteerd. Afgelopen jaar hebben we met het geformeerde overvallenteam zelfs 22 van de 27 gepleegde overvallen opgelost." Dit is onder meer te danken aan het optreden van winkeliers.