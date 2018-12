Eerste volle kratten voor Samen voor de Voedselbank zijn binnen

EINDHOVEN - De eerste kratten voor de Voedselbank zijn gevuld. Brabanders weten de weg naar de inzamelpunten van de actie Samen voor de Voedselbank goed te vinden. Ondanks dat de inzamelactie pas één dag bezig is, zijn er al volop pakken rijst, melk en pastasaus gedoneerd voor de Brabantse voedselbanken

Een van de inzamelpunten is Atelier de Hooimijt in Berlicum. Jos Heerkens, een van de eigenaren van het atelier, doet voor de eerste keer mee aan de actie. “We hebben gereageerd op een oproep op de televisie. We wilden graag iets doen”, vertelt Jos. “Hoe meer inzamelpunten, hoe beter.” In het atelier staan al twee volle kratten.

Dat is onder meer te danken aan de promotie voor de actie. “De plaatselijke krant heeft er een stukje over geschreven, we zijn op de lokale omroep geweest en via social media hebben we het nieuws over de actie verspreid.”

Volle winkelkarretjes

Bij Groencentrum de Mortelen in Best loopt het iets minder hard. “We zitten hier in het buitengebied, dat scheelt wel veel hoor”, zegt eigenaar Henk de Bresser. Vorig jaar duurde het ook lang voordat er gedoneerd werd. “Mensen kwamen echt op het allerlaatst, maar uiteindelijk had ik toch nog twee volle winkelwagentjes.” Aan de promotie voor de actie ligt het niet. Overal hangen posters en de wagentjes staan goed in het zicht bij de kassa.

In Steenbergen kun je je producten inleveren bij de SNS bank in de Blauwstraat. “Er is al wel iets ingezameld”, vertelt eigenaar Edwin van Beers. “Er hangen posters op en binnen struikel je bijna over de actie heen.” Tot en met vrijdag 14 december kunnen er nog producten ingeleverd worden. Waar er een inzamelpunt bij jou in de buurt zit, vind je hier. Er zijn er meer dan 130 dus er zit er altijd eentje dichtbij.

Doe mee!

Omroep Brabant zamelt voor het vijfde jaar lang houdbare producten in voor de Voedselbank. We vragen je om rijst, zoet beleg (bijvoorbeeld pindakaas), pasta, pastasaus, koffie, thee, soep en lang houdbare melk te doneren. Je kunt (een van) de producten inleveren bij een inzamelpunt. Volgende week gaat Omroep Brabant met de 'Voedselbank on Tour' in Tilburg, Breda, Bergen op Zoom, Eindhoven en Oss producten inzamelen. Vorig jaar kregen we van Brabant ruim 186.000 artikelen gedoneerd. We doen er alles aan om ook dit jaar een mooi aantal aan de voedselbanken te geven. Doe mee en help de Brabantse voedselbanken.