Alles wat je wilt weten over de Voedselbank: Kijk hier onze Q&A terug

Tijdens onze Q&A konden mensen vragen insturen. Die werden beantwoord door Marius de Jong van de voedselbank Tilburg. Hij is al een paar jaar vrijwilliger bij de voedselbank en weet dus heel veel.

Wanneer naar de voedselbank

Dat hangt af van de samenstelling van je gezin en wat je inkomen is. Maatschappelijke organisaties en bewindvoerders brengen alle gegevens van mensen waarvan zij denken dat die aanspraak maken op de voedselbank, naar de voedselbank. Daar worden de gegevens bekeken. De vaste lasten worden van het inkomen afgetrokken en als je dan onder een bepaald bedrag komt, mag je naar de voedselbank. Bekijk hieronder de video voor het volledige antwoord.

Hoe lang ben je klant van de voedselbank?

In principe mag je maximaal drie jaar gebruik maken van de voedselbank. Het is een tijdelijke ondersteuning. Mensen die de maximale termijn bij de voedselbank zitten staan daarna niet direct in de kou als het nog niet gaat. Daarna is er een uitlooptermijn dat ze om de twee weken nog een voedselpakket krijgen. Zo kunnen ze wennen aan het idee dat er geen hulp meer is vanuit de voedselbank. In de video hieronder krijg je meer uitleg.

Maken veel mensen misbruik van de voedselbank?

Dat is moeilijk te beoordelen. Mensen denken vaak dat er veel misbruik van de voedselbank wordt gemaakt omdat bijvoorbeeld veel mensen met de auto naar de voedselbank komen om hun pakket op te halen. Dat mag. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat mensen een auto hebben. Marius de Jong legt het beter uit in onderstaande video.

Hoe kan het dat de inhoud van de voedselpakketten per voedselbank verschilt?

De voedselbank koopt zelf geen voedsel. Ze zijn volledig afhankelijk van giften. Supermarkten die bijvoorbeeld producten weg willen doen of landelijke producenten die teveel producten hebben geproduceerd. Die producten komen naar het distributiecentrum in Tilburg. Daar worden de producten verdeeld onder de voedselbanken. Maar het kan zijn dat er niet genoeg producten zijn om álle voedselbanken in Brabant te voorzien van dat product. In de video hieronder wordt dit proces verder uitgelegd.

Samen voor de Voedselbank

Van maandag 3 december tot en met vrijdag 14 december zamelt Omroep Brabant lang houdbare producten in voor de Brabantse Voedselbanken. Dat doen we, omdat de Voedselbanken én hun cliënten wel wat hulp kunnen gebruiken. Wil je meer informatie over onze actie? Kijk dan op onze speciale themapagina.

