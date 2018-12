Dank u Sinterklaasje, dit zijn de populairste cadeaus op pakjesavond

Bij Bol.com in Waalwijk vliegen de sinterklaascadeaus nog steeds de deur uit. In Brabant doen we niet flauw en geven we per persoon gemiddeld zo'n tachtig euro uit aan sinterklaascadeaus. En daar worden dan gemiddeld twee cadeautjes voor gekocht.

Duurder of meer cadeaus

Mannen zijn met ruim zeven euro meer iets guller in het geven van pakjes dan vrouwen. Maar vrouwen kopen dan wel weer meer cadeau's voor minder geld. Wij zetten de meest populaire cadeautjes op een rijtje.

1. Fifa 19

Het computerspel voor onder meer Playstation 4 mag dit jaar niet ontbreken. Wie wil er nu niet winnen van de grootste voetbalteam van Europa terwijl je gewoon op 'de bank' zit.

2. Ztrings regenboogtouw

Van deze gekleurde touwtjes kun je tientallen figuurtjes maken. Wie kent de 'kop en schotel' niet? Wel even uitkijken dat je met je vingers niet verstrikt raakt, want er zijn nog meer cadeaus om uit te pakken.

3. Poopsie

Eigenlijk nooit weggeweest. Het slijmerige goedje in een potje. Misschien een goed idee om als eerste uit te pakken. Want van het heerlijke kneden raak je toch een groot deel van je sinterklaasspanning kwijt.

4.Monopoly

Hè gezellig een bordspel! Even een keer niet turen op een tabletschermpje, maar gewoon met elkaar aan tafel. Voor fanatiekelingen die nooit winnen en zes keer achter elkaar op de Kalverstraat van een medespeler terechtkomen, is er nu een oplossing: de valsspelerseditie.

5. Kinderen voor Kinderen 39

Vanaf donderdag is het klaar met de sinterklaasliedjes. Maar ja, je moet toch wat te zingen hebben. En die kerstliedjes kun je nog lang genoeg horen.

Deze tien populaire cadeautjes kun jij vanavond verwachten





6. De Gorgels

Een van de leukste kinderboeken op dit moment. Geschreven door Jochem Myer. Veel leesplezier!

7. Google Chromecast

Deze digitale multimediaontvanger maakt zelfs van je ouderwetse vierkante doos-televisie nog een smart-tv. Al moet je er wel een hdmi-aansluiting op tv voor hebben. Lekker zappen als je de rijmpjes beu bent.

8. L.O.L. Surprise Under Wraps

Dit cadeau is verrassing op verrassing. Uit een grote capsule - het lijkt wel een groot surprise ei - komt een poppetje met maar liefst 15 accessoires tevoorschijn. Leuk om te verzamelen.

9. Mijn verhaal

Nee niet dat van mij, maar van Michelle Obama. De first lady van de vorige president van de VS, beschrijft in het boek de jaren waarin ze het evenwicht probeerde te vinden tussen haar werk en gezin enerzijds en de politieke carrière van haar man. Een verhaal dat wordt verteld met charme en humor.

10. Red Dead Redemption 2

Episch! Verplaats je in het Wilde Westen, pak je revolvers en schiet er lekker op los. In deze videogame dan hè. Want het mag woensdag dan wel dé dag van de Sint zijn, over twintig dagen willen we natuurlijk wel een vredige kerst ingaan.