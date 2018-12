Militairen herbouwen Duitse oorlogsgeschiedenis in Someren: 'We willen alleen nog een zoeklicht'

Deze keer geen verre uitzending naar Afghanistan of Mali, maar een weiland in Someren-Heide waar militairen van 101 Geniebataljon van de Koninklijke Landmacht aan het werk zijn. Normaal gesproken bouwt het bataljon over de hele wereld kampementen voor militaire missies; nu gaan ze helpen bij de wederopbouw van militair erfgoed in het Brabantse land. Een groep van 25 genisten is begonnen met de restauratie van het Wehrmachthuisje: een gebouwtje dat in de Tweede Wereldoorlog werd bewoond door een Duitse luchtverdedigingseenheid uitgerust met zoeklichten.

Zinvol werk

"Als we in Nederland oefenen met het bouwen voor een missie moeten we het bouwwerk vaak ook weer afbreken, hier kunnen we het gelukkig laten staan en bovendien is het mooi om op deze manier militair erfgoed te bewaren", dat zegt Rick Krosenbrink. Rick is militair en had 15 jaar geleden niet kunnen bedenken dat hij zich bezig zou houden met herstellen van Duits oorlogsmateriaal.

Militairen herbouwen Duits oorlogshuisje

"Er zijn verschillende monumenten rondom Someren die herinneren aan neergeschoten vliegtuigen, helaas heeft dit huisje ervoor gezorgd dat die toestellen zijn neergehaald'' zegt militair Rick. Samen met de monumenten vertelt dit huisje het verhaal van de luchtoorlog boven Nederland.

Kers op de taart

Het huisje is pas compleet als er ook een zoeklicht naast staat. De fundering voor het gevaarte wordt al aangelegd door de militairen, maar waar het zoeklicht vandaan moet komen willen ze nog niet zeggen. Harrie Muijen, van de stichting die het huisje in ere wil herstellen, laat doorschemeren dat er mogelijk een origineel Duits zoeklicht gevonden is. Waar het vandaan komt wil hij niet prijsgeven. "Het zoeklicht is de kers op de taart", zegt Harrie met een grote glimlach.

Het grote publiek is volgend voorjaar welkom, als het helemaal huisje klaar is en er mogelijk ook een zoeklicht staat. De buurt mag komend zaterdag al even komen kijken.