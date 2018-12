Zo brulde snackbareigenaar Ronny een overvaller zijn zaak uit [VIDEO]

Ronny demonstreerde aan onze verslaggever hoe het er dinsdagavond aan toeging en dat hij niet van het type 'vluchten' is, maar van het soort 'kom maar op'. Toen de overvaller zijn zaak binnenstormde twijfelde hij geen seconde.

LEES OOK: Baas cafetaria in Geldrop jaagt overvaller weg met mes

Brullend en vloekend

Hij pakte zijn twee slagersmessen en liep al brullend en vloekend op de man af. Die wist niet hoe snel hij ervandoor moest. Of zoals Ronny het nuchter zegt: "Hij is nog geen halve minuut binnen geweest. En ging nog vlugger naar buiten dan dat hij binnenkwam."

Eigenlijk zijn alle woorden overbodig, het filmpje met Ronny in de hoofdrol spreekt voor zich. Hij is voor de duvel niet bang en was dinsdagavond even de held van Geldrop.