Compleet gezin van 15-jarige Noor ondergedoken na Project X-ophef in Katwijk

Een buurman van het getroffen gezin vindt de situatie triest. “Voor dat 15-jarige kind moet het vreselijk zijn. Na morgen is het voor dat meisje nog niet over. En dat het hele gezin uit het dorp moet vluchten is heel erg.”

Via social media werd er gedreigd met geweld in het dorp. Of het gezin zelf ook is bedreigd is niet duidelijk. De politie heeft aangegeven dat ze het allemaal goed in de gaten houden en houdt ME achter de hand.

'Er komt geen feest'

Burgemeester Wim Hillenaar, van de gemeente Cuijk, heeft duidelijk aangegeven dat er geen feest komt en dat hij Katwijk eventueel op slot gooit. Bewoners reageren verdeeld.

“Ik maak me wel zorgen”, zegt een van de bewoners van Katwijk, “want je weet niet wat er gaat gebeuren. Er zijn al mensen die morgenavond hun auto weghalen uit het dorp, uit angst dat er iets gebeurt.”

“Ik heb veel vertrouwen in de burgemeester”, zegt een andere bewoonster. “Ik ga echt niet weg morgen. Ik blijf thuis om de boel een beetje in de gaten te houden.”









'Geen massavertoning'

Peter, eigenaar van de plaatselijke kroeg, blijft er vrij rustig onder. “Ik heb niet het idee dat het een massavertoning gaat worden. We wachten af.”

“Gelukkig is het een klein dorp met maar drie toegangswegen, dus die kan de politie gemakkelijk afsluiten”, aldus een andere bewoner. Even was er een nieuwe Facebookpagina aangemaakt, maar deze is ondertussen offline gehaald.