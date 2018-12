Burenruzie loopt uit op massale vechtpartij met drie gewonden, 60-jarige Tilburger aangehouden

TILBURG - Na de steek- en vechtpartij in de Korhoenstraat in Tilburg is een 60-jarige Tilburger aangehouden. Twee mannen (35 en 63) werden gestoken. Een derde man raakte gewond door een slagwapen. Bij de vechtpartij die begon met een burenruzie, waren zeker tien mensen betrokken. De aangehouden Tilburger zit nog vast.

Bij de politie kwam rond halftien een melding binnen van vernieling bij een huis in de Korhoenstraat. Enige tijd later kreeg de meldkamer verschillende paniekmeldingen over een massale vechtpartij in dezelfde straat waarbij tien personen waren betrokken. Bij de vechtpartij, waarbij volgens de politie slagwapens werden gebruikt, sneuvelden veel ruiten.

In de straat ontstond volgens de politie een ‘grimmige sfeer’. Agenten brachten met een politiehond de rust terug in de straat.

LEES OOK: Drie zwaargewonden na mogelijke steekpartij in Tilburg, politie op de been vanwege 'grimmige sfeer'

In het huis vonden de agenten de twee mannen met steekwonden. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een derde man was gewond geraakt door een slagwapen. Over de ernst van zijn verwondingen is niets bekend.

De recherche is een onderzoek gestart naar de aanleiding voor de vechtpartij. Daarbij zullen meerdere betrokkenen en getuigen worden gehoord. Technische rechercheurs doen sporenonderzoek in de Korhoenstraat.