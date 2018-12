Max Verstappen en Roy Donders schitteren in kerstreclame van de Jumbo

Het bedrijf heeft echt alles uit de kast getrokken. Alle Jumbo-helden van 2018 schitteren in de commercial: zoals wielerheld Steven Kruijswijk uit Nuenen die afgelopen zomer vijfde werd in de Tour de France. Voor hem is een glansrol weggelegd als zanger van een koortje in de 'mini-musical'.

Steven Kruijswijk als zanger in het kerstkoortje (beeld: Jumbo)

Oude bekenden

Jumbo-gezicht Frank Lammers uit Mierlo gaat eropuit voor de kerstboodschappen. Onderweg naar de supermarkt komt hij allemaal oude bekenden tegen.

En wie goed oplet ziet ze allemaal: raceheld Max Verstappen als vriend van de familie. Schaatsers Sven Kramer, Kjeld Nuis en Carlijn Achtereekte (van LottoNL-Jumbo). Kruijswijks collega's Dylan Groenewegen en Robert Gesink (ook uit de gesponsorde sportploeg). Zanger en pianist Jeroen van der Boom van de Toppers (ook Jumbo). En niet te vergeten paillettenprins Roy Donders uit Tilburg die ondanks het faillissement van zijn kledingwinkel toch enorm straalt in zijn glitterjasje.

Goede doel

Aan de vele kersttruien te zien, moet het flink koud geweest zijn tijdens de opnames van de spot. Maar in dit geval moet het de symboliek zijn van ‘samenzijn’.

De supermarkt heeft nu ook een eigen kersttrui. Iedereen die er eentje koopt, steunt daarmee Make-a-Wish Nederland. “Zo dragen wij ons steentje bij om ook de allerliefste wens van ernstig zieke kinderen te vervullen”, vertelt Roy van Keulen van Jumbo. En daar hebben we dan toch de kerstgedachte te pakken: iets goed doen voor een ander.