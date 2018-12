Roy Donders over faillissement: 'Die winkel was mijn grote droom en ik heb het wel geflikt'

HILVERSUM - Roy Donders schoof dinsdagavond aan bij RTL Late Night met Twan Huys om te praten over het faillissement van zijn zaak Rojami's. "Het was een aparte dag. Een beetje dubbel. Het is een dag waar je naartoe leeft, en ook weer niet."

De kledingwinkel van Donders (27) uit Tilburg werd dinsdag failliet verklaard. Hij vroeg het faillissement zelf aan, omdat het al tijden niet meer goed ging met de verkoop. En daar was de Tilburger al maanden mee bezig. "Als het niet goed gaat met je bedrijf, dan weet je dat", vertelde hij in de talkshow. "Dat kost heel veel geld." Hoe veel geld hij precies in zijn bedrijf gestoken heeft de laatste maanden, wil de paillettenkoning niet vertellen. "Maar het gaat om veel geld."

Het faillissement heeft volgens Donders meerdere redenen. Zo was de verhuizing naar het pand op de toplocatie in het centrum erg duur en de verandering van de markt speelt volgens hem ook een grote rol. "Het lijkt wel of het middensegment aan het verdwijnen is. Kleding is of heel duur, of heel goedkoop. En mensen kopen natuurlijk heel veel online. Mijn pand is duur, ik heb meer personeel. De vaste lasten gaan omhoog en de omzet naar beneden."

'Grote droom'

Spijt van zijn verhuizing naar het centrum heeft hij niet, vertelde hij aan Huys. "Ik ben begonnen bij mijn moeder in de schuur. Uiteindelijk had ik een pand van 650 vierkante meter met alles erop en eraan. Daar ben ik wel trots op. Het was toch mijn grote droom en ik heb het wel geflikt. Nu is het belangrijk dat de winkel goed afgesloten wordt en dat alles netjes afgelost wordt."

Drie bestellingen moeten nog afgehandeld worden en dat gaat Donders regelen. Desnoods met zijn eigen geld. "Ik mag van de curator niks meer doen, maar ik heb altijd open en eerlijk gehandeld. Dus desnoods betaal ik het uit eigen zak."

Toekomstplan

Een plan voor 2019 heeft de huispakkenkoning nog niet. "2018 was een moeilijk jaar. Mijn opa en oma overleden en daar heb ik nog veel verdriet van. Drie maanden geleden ging mijn relatie uit en nu is mijn bedrijf failliet. Het kan in 2019 alleen maar beter gaan. Rojami's stopt, maar Roy Donders stopt zeker niet."