Snackbareigenaar Ronny is een online hit: 'Ze vergelijken me met New Kids!' [AUDIO]

GELDROP - Toen een overvaller dinsdagavond zijn snackbar De Hulst in Geldrop binnen rende en de kas wilde leeghalen, twijfelde Ronny Verhagen (48) geen seconde. Hij pakte zijn twee slagersmessen, sprong voor de toonbank en joeg de man al brullend en vloekend de deur uit. Een heldendaad. Maar zijn cultstatus heeft hij te danken aan het Omroep Brabant filmpje waarin hij het hele voorval reconstrueert. Een juweeltje.

Zo kordaat en nuchter als hij reageerde op de overval, zo nuchter blijft hij ook onder de aandacht die losbarstte nadat het filmpje woensdag viral ging. Op Dumpert siert het met met bijna 232.000 views de top 5, en lange tijd stond hij zelfs op 1.

New Kids

"Ja ja, ze zeggen op die site allemaal dat ik het goed heb gedaan. Maar ja, als ik dood was geweest hadden ze gezegd: wat een stommerik. Het is wel leuk dat het filmpje zo vaak wordt bekeken", vertelt Ronny. "Ze vergelijken me zelfs af en toe met New Kids uit Maaskantje, haha. Ik moet trouwens meteen wat rechtzetten, want die man had geen mes bij zich, maar een pistool. Of in ieder geval iets wat er op leek. Misschien was het wel een nepperd, maar dat weet ik niet. Het zou heel goed kunnen."

Nergens last van

"Ik voel me totaal geen slachtoffer. Maar dat was natuurlijk wel anders geweest als hij veel geld had meegenomen, me in elkaar had geslagen en de zaak had vernield. Ik heb 'm gewoon naar buiten gejaagd en dat was het. Dus ik heb verder nergens last van", gaat Ronny door.

De media

"Maar die media hè, dat kost pas energie! Ik ben gebeld door Radio 538 en weet ik hoe die anderen allemaal heten. Och, we mogen niet mopperen, het is de eerste keer in 37 jaar dat dit gebeurt. En het is gelukkig allemaal goed uitgevallen!"

Beluister hier het gesprek dat we hadden met Ronny: