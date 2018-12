Kerstboom in Bossche wijk De Muntel moet Joris' Kerstboom een beetje doen vergeten

DEN BOSCH - De Busschieterstraat in Den Bosch wás al overduidelijk in kerstsferen. Want het huis van Theo Bonte is al enkele weken uitbundig versierd met alle soorten kerstverlichting die maar denkbaar is. Maar sinds donderdagavond staat er ook nog een 6 meter hoge kerstboom op het pleintje. Met daarin heel veel lichtjes, maar ook kaarten met bezinnende teksten en foto's van overleden wijkbewoners

De kerstboom is er gekomen door Theo Bonte en Laura Deckers. Zij kwamen op het idee, toen duidelijk werd dat Joris' Kerstboom na vele jaren deze keer niét meer naar Den Bosch kwam. De gemeente vond het ook wel een aardig idee en een kerstboomleverancier was bereid de mega-boom voor een vriendenprijsje te leveren.

Samen met de buurt

Bonte: "Zo'n boom kost 600 euro, maar wij hebben 'm voor minder dan de helft. Het geld is door de buurt ingezameld en samen tuigen we 'm nu op. Natuurlijk gaat het hier niet zo druk worden als op De Parade, maar 22 december hebben we hier een buurtfeest bij de boom in kerstsfeer en dan verwacht ik wel dat het heel druk wordt."

Herdenkboom

Laura Deckers geeft aan dat het meer is dan alleen maar een indrukwekkende kerstboom. "Het is vooral ook een herdenkboom en er hangen al kaartjes en foto's in. We hopen dat mensen dat blijven doen en dat zo, -beetje bij beetje-, de boom nog meer wordt aangekleed."

Net zoveel lichtjes als Schiphol

Mensen die de boom bezoeken, zullen ongetwijfeld ook een blik werpen op het huis van Theo Bonte. "Mijn huis lijkt nu een beetje op de landingsbaan van Schiphol met vooral heel veel licht. Ik had zelf door de jaren heen al veel kerstversieringen gespaard, maar ook heel veel van een lieve buurvrouw gekregen die verhuisd is. Ik heb het trouwens al vanaf 1 oktober, want het is zo veel dat het zonde is om het maar een paar dagen neer te zetten.