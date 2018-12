Opnieuw auto in de fik in Veen, tweede in korte tijd dit najaar

Auto in de fik in Veen. (Foto: Jurgen Versteeg / FPMB)

VEEN - Opnieuw ging er donderdagnacht een auto in vlammen op in Veen. De auto brandde rond kwart voor een uit op de beruchte kruising van de Mussentiend met de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Bij de brand stond volgens omstanders een groep van zo'n 25 mensen te kijken.

De meesten gingen weg toen de brandweer kwam. Het was de tweede autobrand in korte tijd in Veen. Het in brand steken van auto's gebeurt in Veen regelmatig aan het eind van het jaar.

Al zeker twintig jaar is het aan de orde van de dag rond de jaarwisseling.

LEES OOK: Autobranden: ‘Stokers zijn van buiten Veen, ons dorp krijgt een slechte naam’