Oma Bastiaansen (93) hoeft 20.000 euro zorgkosten niet terug te betalen

BREDA - Elisabeth Bastiaansen (93) uit Breda hoeft de 20.000 euro zorgkosten niet terug te betalen. Dat heeft het Centraal Administratie Kantoor (CAK) donderdag laten weten in een gesprek met familieleden van mevrouw Bastiaansen. De rekening is kwijtgescholden.

Dat meldt BN DeStem vrijdag. Mevrouw Bastiaansen woont in een verzorgingshuis in Breda en zou jarenlang een te lage eigen bijdrage hebben betaald. De bijdrage was berekend op het gegeven dat haar man nog zou leven, maar die is in 2003 overleden.

Fout

De familie heeft dat destijds doorgegeven aan het CAK, maar was niet in de administratie vermeld. De organisatie erkende de fout, maar presenteerde desondanks een flinke rekening aan de 93-jarige vrouw. Dat leidde tot berichtgeving in regionale media en het tv-programma Radar.

Het ministerie van VWS heeft het terugvorderingsbeleid aangepast na de tekortkomingen van het CAK, meldt de krant. Het CAK betreurt de zaak en ging in het geval van mevrouw Bastiaansen over tot kwijtschelding.









LEES OOK: Oma Bastiaansen (93) moet 26.000 euro terugbetalen: 'Ze krijgt dreigbrieven, dat kan toch niet!'