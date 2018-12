Nuenense varkensboer over beelden Animal Rights: 'Ik ben geen dierenbeul'

NUENEN - Hoe het is om illegaal gefilmd te worden door Animal Rights? "In één woord shit, maar dat kan allemaal in Nederland." "Hoe zou jij het vinden als ze bij jou stiekem kwamen filmen", vragen vader en zoon van de varkenshouderij in Nuenen die onder vuur kwam te liggen nadat dierenactivisten op hun bedrijf filmden.

Vader en zoon, die niet met naam genoemd willen worden en die al twee generaties lang een varkenshouderij hebben, zijn woedend over de beelden die de dierenactivisten vrijdag hebben verspreid.

"Nee ik ben geen dierenbeul en heb het beste met mijn dieren voor", zegt de jonge varkensboer die tegenwoordig het bedrijf runt. Volgens hem hebben de dierenactivisten heel selectief gefilmd: "Er was een zeug ziek, die moest uit haar lijden worden verlost. Euthanasie plegen is dan het enige wat kan en dat is geen prettig gezicht. De boer weet nog dat een zekere Roel tijdelijk bij hem in de stallen kwam werken. "Maar dat hij van Animal Rights was, staat er niet op natuurlijk."

Lomp

Wie de beelden bekijkt, krijgt toch op zijn zachtst gezegd te zien dat er heel lomp met de dieren wordt omgegaan. De Nuenense varkensboer erkent dat het zo over kan komen maar zegt toch goed te zijn voor zijn dieren: "De consument heeft echt geen flauw idee hoe het er aan toe gaat in de varkenshouderij. Er zijn steeds minder boeren en de kloof tussen de boer en de consument wordt steeds groter."

"We hebben op de beelden geen strafbare feiten gezien", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de waakhond van voedsel en dierenwelzijn. "De consument ziet dit soort beelden nooit, dus we kunnen ons voorstellen dat het heftig is om te zien. Maar handelingen zoals staarten afknippen, tanden afvijlen en een oormerk aanbrengen, zijn toegestaan in Nederland."

Het schoppen en slaan van de dieren is volgens de woordvoerder niet goed te praten. "Over het antibioticagebruik en de vakbekwaamheid van die man in beeld valt ook te twisten. We zien op het filmpje zieke en dode dieren in beeld maar weten natuurlijk niet wat daarvoor of erna is gebeurd." De woordvoerder benadrukt dat de NVWA de landelijke regelgeving alleen controleert en niet kan veranderen.

Roodgloeiend

De varkensboeren staan onder grote druk, aldus vader en zoon uit Nuenen. "Straks blijft er geen boer meer over. De supermarkten en de consument willen steeds goedkoper vlees en er komen steeds meer regels." Of de boer stappen gaat ondernemen tegen Animal Rights? "Ach zou dat zin hebben? Ik denk het niet." De telefoon staat vrijdag niet stil bij de varkenshouderij. "Veel bekenden bellen ons over de beelden en zeggen: Klote!"

De NVWA heeft geen melding ontvangen van Animal Rights. Tot die melding er is, kan de organisatie geen onderzoek doen naar het boerenbedrijf en de beelden. De Partij voor de Dieren is geschokt door de beelden en gaat vragen stellen aan landbouwminister Carola Schouten.