Onze 5 weekendtips: het lijkt wel winter!

Schaatsen in Helmond (vrijdag t/m 6 januari)

In Helmond kan je vanaf 10.00 uur je eerste meters maken op de overdekte schaatsbaan die midden op de Markt is neergelegd. En meters zijn er voldoende in Helmond: de baan is 400m2 groot. Dat is een stuk groter dan het vorige jaar. Een kaartje kost 4 euro. Voor 35 euro heb je een tienrittenkaart. Dezelfde prijzen gelden voor het huren van schaatsen. Een kluisje heb je voor 2 euro gehuurd.

Ben je zelf meer een kijker dan een schaatser dan is Schaatsen in Helmond nog steeds heel leuk. Er is een verwarmd (!) horecapaviljoen. De ijsbaan ligt midden in het centrum dus een uitstapje naar een paar leuke winkels is zo gemaakt. De baan is prima bereikbaar met de fiets en lopend. Met het openbaar vervoer kom je ook dichtbij. Vanaf het station is het iets meer dan 10 minuten lopen. Bus 25 komt tot op 5 minuten lopen. Kom je liever met de auto dan kan je die kwijt in een van de parkeergarages rond het centrum.

In Helmond en Den Bosch is het schaatsen aan en gaaaaaaaaan!

Bosch’ Winterparadijs in Den Bosch (zaterdag t/m 6 januari)

Ook in Den Bosch kunnen de ijzers onder. Op de Parade gaat zaterdagochtend Bosch’ Winterparadijs open. Je kan hier niet alleen schaatsen; er is ook een tubehelling en een nostalgische draaimolen.

Een keertje op een tube naar beneden kost een euro. Wil je schaatsen dan betaal je 4 euro. Wil je allebei en schaatsen huren dan kost dat 8,50 euro. En er zijn nog meer soorten kaartjes.

De Parade ligt in het centrum van Den Bosch en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Verschillende buslijnen brengen je op de Parade of daar een paar minuutjes lopen vandaan. Verder zijn er vier parkeergarages in en rond het centrum dus de auto is ook een optie.

Kom in winterse sferen in Bosch' Winterparadijs

De gemeente is dit jaar voor ‘dankbaar, doen en dromen’ gegaan en dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn rond dat thema. Het gaat onder meer om ‘iets voor elkaar betekenen’. En betekenen kan je iets in Den Bosch dit weekend: er wordt namelijk ingezameld voor de actie Samen voor de Voedselbank. Als je er komend weekend bent, neem dan een pak koffie of rijst mee en help Brabanders die het wat minder hebben.

EK Cross Country in Hilvarenbeek (zondag)

Smelt je niet van regen en wil je bikkels zien, dan raden we aan zondag naar Hilvarenbeek te gaan. In Safaripark Beekse Bergen wordt het EK Cross Country gehouden. Vanaf 9.30 uur zijn er wedstrijden. In de ochtend is het vooral de jongere groep die het parkoers trotseert. In de loop van de middag zijn de wedstrijden voor de senioren.

Een kaartje kost tussen de 8,75 en 12,50 euro en dan kan je bij alle wedstrijden kijken. Je kan ook zelf meedoen, natuurlijk. De Beekse Bergen zijn goed bereikbaar met de bus. Vanaf station Tilburg vertrekt er ieder uur een bus. Kom je met de auto dan kan je die voor 5 euro kwijt.

Urban Trail Eindhoven (zondag)

Als (hard)lopen je ding is, heeft Eindhoven ook nog een mooi evenement. Zondagochtend wordt daar de Urban Trail gehouden. Het is niet zomaar een parkoers. Je gaat bij de Urban Trail door allerlei gebouwen. Zondag staan Piet Hein Eek en het Evoluon op het programma.

Je kan kiezen tussen een route van 5 of de 10 kilometer én je kan kiezen of je wandelt of rent. Meedoen kost 25 euro. De start is in het centrum dus je kan het beste met de bus of trein komen. Kom je toch liever met de auto dan kan je die rond het centrum kwijt. De Urban Trail is absoluut geen wedstrijd; het gaat om de lol en dat je op bijzondere plekken komt.

Weer of geen weer, de Eindhoven Urban Trail gaat gewoon door. (Foto: René van Hoof)

Bier & Big in Eindhoven (zaterdag en zondag)

Het Ketelhuisplein is ook zo’n bijzondere plek. Of in ieder geval, dit weekend. Twee dagen lang zijn er honderden bieren te proeven op Bier & Big. Wild Beer Co., Zagovor Brewery, Whiplash Beer en Lehe Pruulikoda zijn een paar van de 40 brouwerijen die hun dranken presenteren.

Beide dagen begint het proeven om 13.00 uur. Kaartjes kosten 11 euro per dag. Ga je allebei de dagen dan ben je voor 16 euro binnen. Het Ketelhuisplein ligt in Strijp-S. Dat heeft een eigen station. Vanaf daar is het twee minuten lopen. Je kan ook vanaf het Centraal Station buslijn 401 of 402 nemen. Je auto kan je er ook prima kwijt. Er zijn meerdere parkeergarages .

Tips?

Organiseer je zelf een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!