Tientallen 'gele hesjes' protesteerden in Eindhoven

Mensen in gele hesjes uiten hun onvrede (Foto: hans van Hamersveld).

EINDHOVEN - In Eindhoven protesteerden zaterdagmiddag enkele tientallen 'gele hesjes'. Mensen demonstreerden in de hesjes tegen onder andere het regeringsbeleid en ze willen dat premier Mark Rutte aftreedt.

De demonstratie in Eindhoven begon op het Stadhuisplein om 13 uur. Boa's deelden papieren uit aan de aanwezigen, waarop richtlijnen voor de demonstratie staan.

Hierop verplaatste de groep zich door het centrum terwijl ze 'Weg met Rutte' en 'Power to the people' riepen. Er sloten zich meerdere mensen aan waardoor volgens een getuige zo'n dertig tot veertig mensen door de winkelstraten liepen.

'15 miljoen mensen'

Op verschillende plaatsen in ons land hielden de 'gele hesjes' demonstraties. In Rotterdam liepen ongeveer 200 mensen, vooral ouderen, vanaf het Willemsplein een rondje over de Erasmusbrug.

In Amsterdam liepen rond de tweehonderd mensen in gele hesjes twee rondjes om het stadhuis, terwijl ze door een megafoon het lied '15 miljoen mensen' zongen.

Samen strijden

Voor het MVV-stadion in Maastricht hadden zich tussen de 150 en 200 mensen met gele hesjes verzameld. Ze droegen pamfletten met de opschriften 'Laat ons samen strijden voor de toekomst van onze kleinkinderen' en 'Een vinger kun je breken, een vuist niet'.

Parijs

De betogingen zijn over komen waaien uit Frankrijk. Daar wordt vooral in Parijs geprotesteerd tegen de groter wordende kloof tussen arm en rijk, de brandstofprijzen en president Macron.