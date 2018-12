Moet het Draaiend Huis blijven? Voor- en tegenstanders nemen het met petities tegen elkaar op

Het draaiende huis in Tilburg is kapot (Foto: Jan Waalen)

TILBURG - Het Draaiend Huis op de Hasseltrotonde in Tilburg is opnieuw defect en al maanden gestopt met draaien. De kosten voor het herstel van het kunstwerk bedragen 45.000 euro. Voor- en tegenstanders nemen het nu met petities tegen elkaar op. Moet het kunstwerk blijven of moet het worden gesloopt?

De JOVD Hart van Brabant, de jongerenpartij van de VVD, pleitte eind november met een petitie voor verwijdering van het huis. De teller staat zondagmiddag op bijna 1400 handtekeningen, die vooral in de drie dagen na het startschot van de petitie werden vergaard.

Maar inmiddels is er tegengeluid. Er is vanuit anonieme hoek een petitie gestart om het Draaiend Huis draaiend te houden. Die petitie heeft sinds 4 december bijna 1700 handtekeningen ontvangen.

Omstreden kunstwerk

Het Draaiend Huis roept veel discussie op - zelfs voor een kunstwerk, maar die verdeeldheid met betrekking tot het huisje is niets nieuws in Tilburg.

Het kunstwerk werd in 2008 ontworpen door John Körmeling en draaide in ongeveer één uur een rondje. Het omstreden project kostte bijna 400.000 euro in aanschaf. In 2009 kwam het huis in opspraak omdat een actiegroep het pand kraakte. De actievoerders waren het niet eens met de hoeveelheid geld die de gemeente uitgaf aan het kunstwerk. Het kunstwerk ging bovendien al twee keer eerder kapot.

Hans Smolders heeft onlangs een debat aangevraagd en ziet het huis liever verdwijnen. Maandagavond vindt het debat plaats. In 2015 diende Smolders al een motie in bij de raadsvergadering voor de verwijdering of symbolische verkoop van het huisje. Een grote meerderheid van de gemeenteraad ging daar niet in mee.

Kapotte balk

De gemeente is bezig met het opstellen van een plan om het kunstwerk op de rotonde te repareren. Volgens een woordvoerder duurt het zeker tot februari voordat het huis weer draait.