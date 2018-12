Moeder van jongetje (7) dat in pyjama uit raam klom geschokt: 'Foto staat op mijn netvlies gebrand'

Het jongetje stond zondagavond in de regen met zijn knuffel in zijn hand op de richel van het raam (Foto: Toby de Kort/De Kort Media)

TILBURG - “Ik heb altijd tegen mijn zoon gezegd dat hij naar de buren moet gaan als er iets aan de hand is. Dat was hij nu ook van plan, maar vervolgens kreeg ik een telefoontje van de politie dat mijn zoon op de richel van het raam stond.” Dat zegt Sanne Vermeulen, de moeder van het 7-jarig jongetje dat zondagavond in Tilburg uit een slaapkamerraam klom omdat hij op zoek was naar zijn vader.

Sanne was enorm geschrokken. “Ik heb mijn dochter uit bed gehaald en ben meteen naar het huis gereden. De vader was spoorloos.”

De ouders van het 7-jarig jongetje zijn nu een tijdje uit elkaar en om het weekend is het jongetje bij de vader. “Ik heb de vader gesproken en die vertelde dat hij even bij iemand op bezoek was gegaan. Het duurde wel twee uur voordat mijn zoon weer beneden was, dus volgens mij was hij langer weg dan ‘even’”, laat Vermeulen weten. “De vader heeft gezegd dat het hem spijt en hij houdt ook van zijn kinderen, maar dit was een stomme keuze. Het gaat om de veiligheid van onze kinderen”, gaat Sanne verder.

Hij was zich van geen kwaad bewust.

Er is door de politie een zorgmelding gedaan bij Veilig Thuis. Er is inmiddels melding gemaakt bij het IMW (Instituut voor Maatschappelijk Werk). De moeder laat weten dat ze eerst wil afwachten wat het advies van de maatschappelijk werkers is.

Maaike Krielaart, woordvoerder van Jeugdzorginstelling Sterk Huis, zegt dat het in zo’n situatie altijd goed is dat er een melding wordt gemaakt. “Het is wel zorgwekkend dat een jongetje van 7 jaar uit het raamkozijn klimt. Maar zo’n situatie kan iedereen overkomen”, zegt Krielaart. “Als je even langs de buren gaat, kan het al gebeuren. Daarom moet er nu eerst onderzoek komen.”

Mijn zoon was gelukkig heel rustig, maar jullie foto staat nu op mijn netvlies gebrand.

Gelukkig is het jongetje er zelf rustig onder. “Toen mijn zoon wakker werd, zag hij zijn vader niet en wilde hem gaan zoeken. De voordeur was op slot, dus leek het hem een goed idee om vanuit het raam naar buiten te zwaaien zodat iemand hem kon zien. Dit gebeurde niet, dus hij klom naar buiten. Hij was zich van geen kwaad bewust en vond dat hij het goed had opgelost”, vertelt Sanne Vermeulen.

“Ik weet niet of mijn zoon vaker alleen thuis werd gelaten door zijn vader. Maar misschien had ik het wel nooit geweten als mijn zoontje niet uit bed was gekomen om zijn vader te zoeken”, zegt Vermeulen. “Toen ik zondagavond mijn zoontje aantrof, zat hij lekker bij de buren onder een dekentje. Hij was gelukkig heel rustig, maar de foto staat nu op mijn netvlies gebrand.”

LEES OOK: Drijfnat jongetje (7) met hoogwerker van richel gered nadat zijn vader hem alleen thuis liet