'Je bent een held als je tienerprostitutie meldt', campagne moet seksklanten wakker schudden

De banners worden vanaf maandagavond getoond op de grootste seksadvertentiewebsites sexmarkt.nl, kinky.nl, sexjobs.nl en hookers.nl. Later volgen ook sekswebsites gericht op homo's. Wie op de banner klikt, komt terecht op een speciale pagina waar tienerprostitutie 'discreet' kan worden gemeld. Het is voor het eerst dat een dergelijke campagne zich specifiek richt op de zogenoemde wandelaars; klanten van prostituees.

"Dat zijn de eerstelijns getuigen", vertelt Gideon van Aartsen van WATCH Nederland, een samenwerkingsverband van Terre des Hommes met andere organisaties tegen kinderuitbuiting. "Een slachtoffer van een tienerpooier heeft totaal geen contact met de buitenwereld. De enige die zij zien behalve hun pooier, dat zijn de klanten. Als dat slachtoffer de klant om hulp vraagt, sluit hij nu vaak zijn ogen en gaat hij door met de seksdate. Wat wij nu hopen is dat wij de klanten wakker maken met campagnes."

Toch krijgt de campagne ook kritiek. Er zou meer moet gebeuren om tienerprostitutie aan te pakken, vindt bijvoorbeeld Suzy Gabriels, eigenaar van de Eindhovense nachtclub Nightingale. "Alle kleine beetjes helpen natuurlijk, maar ik denk dat dit een druppel op de gloeiende plaat is", vertelt ze. "De politie moet meer geld krijgen om controles uit te voeren. De illegaliteit loopt echt de spuigaten uit.”

Daarnaast pleit Gabriels voor beter toezicht op online seksadvertenties. Op het internet gaat het volgens Gabriels te vaak mis. “Er zou een soort vergunningensysteem moeten komen. Nu kan iedereen zomaar advertenties plaatsen.”

20 procent

Tienerprostitutie is een groot probleem in onze provincie. Vooral in het oosten van Brabant verdwijnen veel minderjarige meiden en jongens gedwongen in de illegale prostitutie. Uit een recent onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel bleek dat in de afgelopen vijf jaar door de politie in Nederland 2422 keer melding is gemaakt van seksuele uitbuiting. Daarvan kwamen 467 meldingen, bijna 20 procent, uit Oost-Brabant. De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant maakte 252 keer melding.

Buiten WATCH Nederland komen maandagavond ook partijen als de politie Oost-Brabant, het Openbaar Ministerie Oost-Brabant, GGD, Veilig Thuis en het Leger des Heils aan het woord. Zij spreken onder leiding van Lex Roolvink, burgemeester van Grave en Voorzitter Regionale Tafel Mensenhandel, over de dagelijkse praktijk van mensenhandel en tienerprostitutie in Brabant.