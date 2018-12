Mark van Bommel vindt dat PSV grote stappen heeft gezet in Europa

Van Bommel complimenteerde zijn spelers maandagavond in aanloop naar de laatste wedstrijd van PSV in het miljardenbal van dit seizoen, in Milaan tegen Inter. Voor de Eindhovenaren staat er niets meer op het spel. Er is nog maar een punt gehaald door PSV na vijf wedstrijden en daardoor is er geen perspectief meer op de volgende ronde.

De oefenmeester is desondanks positief in zijn oordeel over de Europese campagne. "We hebben in de Champions League vaak goed gespeeld, alleen pakten we geen punten. Maar dit is een jonge ploeg. Iedereen doet dit seizoen een bak aan ervaring op. Bij een volgende campagne hebben we meer bagage."

Selectie valt uit elkaar

Volgens de coach moet het pakken van punten dan ook makkelijker worden. Al waakt hij voor te veel optimisme "Het is ons niet gegeven om meerdere jaren met hetzelfde team te werken. In mijn tijd als speler van PSV zag je nog wel eens ploegen die lang bij elkaar bleven, dat is nu niet meer."

Bekijk de video waarin PSV-watcher Joost van Erp vooruitblikt op het duel tegen Inter. De tekst gaat daaronder verder.

De wedstrijd tegen Inter is dus sportief voor PSV niet meer van belang. Van Bommel kijkt er desondanks naar uit. Het stadion is vermoedelijk zo goed als uitverkocht. "Er is dus veel, vaak zeer emotioneel publiek aanwezig. Het is voor ons mooi om in zo'n ambiance te spelen. Ook dat is weer een mooie ervaring."

Eerherstel

Binnen de selectie van PSV leeft ook het gevoel om de Champions League met een goed resultaat af te sluiten. "We gaan hier zeker geen vakantie vieren", beaamt verdediger Denzel Dumfries. "We willen graag winnen", voegt collega Pablo Rosario daar aan toe. De middenvelder stelt dat PSV nog een keer wil laten zien waar het toe in staat is.

Wat dat is, weten we dinsdagavond. De aftrap in Milaan is om 21.00 uur.