Draaiend Huis mag zijn rondjes blijven maken, geen meerderheid om kunstwerk nek om te draaien

Het draaiende huis in Tilburg is kapot (Foto: Jan Waalen)

TILBURG - Het Draaiend Huis van kunstenaar John Körmeling kan straks weer rondjes gaan draaien op de Hasseltrotonde in Tilburg. Tijdens een debat door de raadsleden bleek een meerderheid ervoor om het stilstaande kunstwerk weer aan de praat te krijgen.

Het Draaiend Huis in Tilburg, verdeelt de stad. Om het stilgevallen kunstwerk weer op gang te krijgen, is een grote onderhoudsbeurt nodig. Kosten 45.000 euro. Veel te duur, roepen tegenstanders. Nee, een kostbaar stukje cultuur in Tilburg moet behouden worden, vinden voorstanders.

Een kunstwerk wordt pas echt waardevol als er over wordt gepraat. In dat opzicht voldoet het Draaiend Huis volledig aan die verwachting. De heren en dames politici in Tilburg kwamen haast woorden te kort om hun afkeuring of waardering voor het kunstwerk uit te spreken.

Tilburg zet zich voor joker

Hans Smolders van de grootste Tilburgse raadsfractie slingerde de discussie (opnieuw) aan. "Over kunst kun je van mening verschillen, maar je kunt een euro maar eén keer uitgeven." Het dure onderhoud valt volgens hem niet uit te leggen aan de inwoners.

Laat het Draaiend Huis gewoon stil staan, dat valt niet eens op en het scheelt een hoop geld. Zo redeneert Smolders met het oog op het geld dat de gemeente te kort komt voor armoedebeleid. "Je kunt jezelf op de kaart willen zetten met een kunstwerk, maar het kan ook tegen je werken. Tilburg zet zichzelf voor joker."

Eiffeltoren

Daar was D66 het niet mee eens. Woordvoerder Bas Verberk trok de vergelijking met de Eiffeltoren. "Veel inwoners van Parijs wilden de toren destijds niet. Dat ligt nu heel anders. Als er een lift in de Eiffeltoren kapot is, wordt die natuurlijk gerepareerd. En met de kosten van zo'n reparatie ga je heus niet het armoedebeleid van een stad oplossen. Dat is symboolpolitiek."

Volgens D66 voldoet het Draaiend Huis op alle fronten: artistiek, juridisch, financieel en publicitair. "Het zet Tilburg (inter)nationaal op de kaart. Wikipedia verwijst er zelfs naar als een van de belangrijkste werken van Körmeling", aldus Verberk.

Hotel

De CDA-woordvoerder opende zijn betoog per abuis met het 'Draaiend Hotel'. Zo diepgeworteld zit kennelijk de wens bij zijn partij om een van de iconen van de stad een toegevoegde bestemming te geven. Het huis zou dienst moeten gaan doen als mini-hotel.

"Net als de Kruikezeiker bij Tilburg hoort, maakt het Draaiend Huis deel uit van onze stad", meende Ton Gimbrere. "We zetten ons met dit kunstwerk op ludieke manier in de markt als een tegendraadse stad. Iconen kosten geld maar het betaalt zich terug. Deze stadsentree heeft een vleugje kermis en Efteling en trekt toeristen."

Een draaiend huis moet draaien, vindt Gimbrere. "Er komt niemand naar een dierentuin met opgezette dieren, toch?"

Grens bereikt

Het Draaiend Huis heeft in zijn tienjarige bestaan al 34 keer op de agenda van de gemeenteraad gestaan. "Dat zegt genoeg", volgens Rob Kuipers van de VVD. "De grens is bereikt." Een meer zakelijke houding tegenover de kunstenaar is daarom de uitdrukkelijk wens van de liberalen.

Lachers

Yusuf Celik van de PvdA kreeg de lachers op zijn hand, toen hij wees op het CDA-plan om van het Draaiend Huis een eenmans-hotelletje te maken. "Als dat niet lukt, kunnen we de zolder misschien binnen het wiet-experiment gebruiken? Of misschien gaat de VVD overstag als het huis misschien rechtsom draait?"

Meerderheid

Behalve bij VVD, 50 Plus en groep Jansen, vond de oproep van Smolders weinig gehoor. Ook SP, GroenLinks, ONS Tilburg vinden dat het onderhoud van kunst in de openbare ruimte beter en goedkoper moet. "Wat kunst is, wordt niet bepaald door de meerderheid van stemmen", merkte Ron Antens van GroenLinks op.

Tot spijt van Hans Smolders. Bij gebrek aan voldoende steun, zag hij af van een initiatiefvoorstel. Zoals het er nu uitziet zal het Draaiend Huis in februari weer rondjes gaan maken op de rotonde en nog lange tijd spraakmakend zijn.