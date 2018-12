Ongelukken zorgen voor drukke ochtendspits, weg tussen Tilburg en Eindhoven weer vrij

TILBURG/EINDHOVEN - Verkeer van Tilburg naar Eindhoven moest dinsdag tijdens de vroege ochtendspits rekening houden met ernstige verkeershinder. Door twee ongelukken op de A58 werden tijdelijk twee rijstroken afgesloten.

De ongelukken gebeurden bij Best en Moergestel. Verkeer vanuit Breda werd geadviseerd om te rijden via de A27, A59 en A2. Vanuit Tilburg kon het beste omgereden worden via Den Bosch (A65).

Files

Rond halfnegen was de weg weer vrij, maar de files nog niet opgelost.