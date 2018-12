Deel dit artikel:













Mysterie van harde knal in West-Brabant opgelost: geluid tóch veroorzaakt door F-16

GEERTRUIDENBERG - De harde knal die maandagmiddag in een groot deel van West-Brabant te horen was, werd toch veroorzaakt door een F-16. Dit laat Eric Vorstenbosch van vliegbasis Volkel weten. "Het was een F-16 die vanuit Woensdrecht is opgestegen en bij Geertruidenberg door de geluidsbarrière ging."

Geschreven door Christel van der Meer

Rond halfvier hoorden veel mensen een harde knal en vroegen zich af wat het was. 'De hond bibbert uit z'n stoel', twitterde Charlotte. En ook op de website watwasdieknal.nl kwamen veel meldingen van het geluid binnen. LEES OOK: 'Hond bibbert uit stoel', mysterieuze harde knal in omgeving van Breda was geen F-16 Onderhoud aan F-16

Het geluid leek erg op een F-16 die door de geluidsbarrière gaat, maar volgens vliegbasis Volkel waren er maandag vanuit hun basis helemaal geen testvluchten op dat tijdstip. "Nu blijkt dat er op vliegbasis Woensdrecht onderhoud aan een F-16 is gepleegd. Daarna is het toestel via Tilburg en Veghel met een bocht naar Tiel gevlogen en uiteindelijk in Leeuwarden geland", legt de woordvoerder uit. "De luchtverkeersleiding op Woensdrecht is dit vergeten te melden aan de communicatie-afdeling dat ze een testvlucht deden met een F-16", vertelt hij. Hierdoor was het maandag niet duidelijk dat de klap door een F-16 vanuit Woensdrecht werd veroorzaakt. Door de geluidbarrière

Als een F-16 tijdens een testvlucht door de geluidsbarrière gaat heet dat officieel een sonic boom: het vliegtuig vliegt supersoon en verplaatst zich hierbij sneller door de lucht dan het geluid. Dat kan alleen als de F-16 sneller gaat dan 1200 kilometer per uur.