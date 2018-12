Vrouw moet afstand doen van hondje dat ze bij het afval dumpte

DEN BOSCH - De vrouw uit Eindhoven die in maart haar hondje in een zak stopte en in een afvalbak gooide, krijgt het dier niet terug. Ze mag bovendien voorlopig geen huisdieren houden. Ook kreeg ze een boete van driehonderd euro en een voorwaardelijke taakstraf van twintig uur, met een proeftijd van drie jaar. Dat heeft de politierechter in Den Bosch dinsdagmiddag bepaald. Het dier werd door een oplettende vuilnisman in Eindhoven gered.

De vrouw had het hondje 's morgens in een linnen zak gestopt en daarna achtergelaten in een afvalbak. Ze was bang dat het diertje niet mee mocht als ze zou verhuizen en hoopte dat iemand anders er goed voor zou zorgen, zo vertelde de politierechter.



Toen de vuilnisophalers langskwamen, werd de linnen zak in de vuilniswagen gegooid. Een vuilnisman hoorde daarna toevallig geblaf uit zijn wagen toen hij voor een storing aan zijn voertuig naar de werkplaats moest. Zo wist hij het beestje van de dood te redden. De eigenaresse kon worden opgespoord, omdat het dier gechipt was. Het incident leidde tot veel ophef.



LEES OOK: Gedumpt hondje gered uit vuilniswagen: 'Geen Goede Vrijdag, maar een Supergoede Vrijdag'

Mishandeling en doodsbedreiging

De vrouw was niet bij de zitting, ze is vorige week opgenomen in een instelling. Zowel de politierechter als de officier van justitie merkte tijdens de zitting meerdere keren op dat de Eindhovense allerlei toenaderingspogingen van de hand wees en zeer verstandelijk beperkt was, maar ook dat ze meende haar gang te moeten gaan.

Zo werd eveneens bewezen geacht dat ze in maart en april dit jaar een aantal mensen heeft mishandeld en met de dood heeft bedreigd. Verder overtrad ze een toegangsverbod tot een koffiehuis van een zorgorganisatie. Haar straffen voor al deze feiten is ook nodig om duidelijk te maken dat ze zich niet onaantastbaar of immuun mag voelen, zo werd tijdens de korte zitting duidelijk gemaakt.

LEES OOK: Hondje dat uit vuilniswagen werd gered, kan op 'veilig adres' tot rust komen

In beroep

De vrouw kan tegen de straf in beroep gaan. Hiervoor heeft ze twee weken de tijd. Als ze dat al overweegt, is het de vraag mee wie ze dat bespreekt: haar advocaat heeft zich teruggetrokken.