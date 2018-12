Jarenlange celstraf en tbs voor aanranden, beroven en poging tot verkrachten van 94-jarige vrouw

DEN BOSCH - Vier en een half jaar cel en tbs met dwangverpleging. Dat is een man van 42 uit Eindhoven opgelegd. Volgens het gerechtshof in Den Bosch heeft hij een vrouw van 94 aangerand en beroofd. Ook probeerde de man het slachtoffer in haar huis in Eindhoven te verkrachten. Verder heeft hij op dezelfde dag, 16 maart 2015, twee mannen zonder enige aanleiding mishandeld.

Het hof bepaalde ook dat een voorwaardelijke celstraf moet worden omgezet. Dit betekent dat de Eindhovenaar nog eens zeshonderd dagen moet zitten. Hij was onder voorwaarden vrij, maar zat wel in de Eindhovense kliniek De Woenselse Poort. Nu gaat hij weer direct de gevangenis in. De man was al ruim dertig keer veroordeeld, onder meer wegens een zeer ernstig geweldsdelict.



Schadevergoeding naar erfgenamen

De dader moet overigens ook een schadevergoeding betalen. Dit bedrag, ongeveer vierduizend euro, gaat naar de erfgenamen van het slachtoffer. De vrouw is onlangs overleden. Het slachtoffer was overigens zo geraakt door het misdrijf dat ze moest verhuizen. De vrouw had veertig jaar gewoond in het huis waar ze zo te grazen is genomen. Ze liep bij de overval ook een kneuzing aan een borstbeen en een blauwe plek in haar gezicht op. Volgens het hof werd ze opgejaagd in haar eigen, veilige woonomgeving.

Geld en armband meegenomen

De man had die zondag in De Woenselse Poort al een medebewoner in het gezicht geslagen, voordat hij de kliniek verliet. Later op de dag kwam hij via een tuindeur, die openstond, een huis in Eindhoven binnen. Daar pakte hij de 94-jarige bewoonster vast en riep hij om geld. Het slachtoffer wees aan waar haar portemonnee lag en de man pakte daar 25 euro uit. Hiermee was hij nog niet voldoende bevredigd.

De man dwong de vrouw naar haar slaapkamer te gaan en eiste dat zij zich uitkleedde. Het slachtoffer werd op haar bed geduwd, waarna haar blouse werd losgescheurd en de man haar borsten vastgreep. Toen ze hard om hulp riep, sloeg haar belager op de vlucht, maar niet nadat hij ook nog een gouden armband mee had gegrist.



Toch verminderd toerekeningsvatbaar

Direct na de woningoverval belde de man op een ander adres aan en sloeg hij de bewoner van het huis uit het niets tegen het hoofd. Bij de rechtbank kreeg hij 4,5 jaar en geen tbs: de man werd volledig toerekeningsvatbaar geacht. Uit onderzoek is gebleken dat de man vorig voorjaar een persoonlijkheidsstoornis had en verslaafd was aan drugs en alcohol. Hij is daarom volgens het hof verminderd toerekeningsvatbaar, bovendien is er een grote kans dat de Eindhovenaar in herhaling valt.