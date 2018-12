Acht jaar cel en tbs voor gewelddadige overval met knuppel: 'Ons huis is geen veilige haven meer'

BREDA - De twee mannen die vorig jaar in Ulvenhout een zeer gewelddadige overval pleegden op de bewoners van een woonboerderij, zijn dinsdag in de rechtbank in Breda veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Tegen het tweetal was 12 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De celstraf is korter zodat de behandeling van de mannen sneller kan beginnen en de pas houdt met vergelijkbare zaken.

De familie kreeg tevens 375.000 euro schadevergoeding toegekend. Dat bedrag is een schijntje vergeleken met had de familie had geëist. Zo is de man zijn eigen bedrijf kwijtgeraakt en kan die zaak niet voortbestaan. het slachtoffer heeft geen inkomsten meer en dat blijft ook zo. De familie kan nog een civiele procedure starten in een poging om het toe te kennen bedrag te verhogen.

De daders, Bredanaars van 25 en 22 jaar, drongen in de nacht van 17 op 18 juni 2017 het huis aan de Dorpstraat binnen. De vader des huizes, die samen met zijn vrouw wachtte op hun kinderen die bijna thuis kwamen, werd zwaar mishandeld met een honkbalknuppel.

De man liep meerdere breuken in zijn schedel en bloedingen in het hoofd op. Zijn reuk en smaak zijn weg en er is blijvend hersenletsel en geen gevoel in een been. Ook vier andere familieleden kregen klappen.

Poging tot doodslag

Op basis van het letsel en de bloedsporen achtte de rechter bewezen dat het slachtoffer meerdere keren is geslagen met de knuppel. "Een poging tot doodslag door beiden", aldus de rechter.

De daders, die pas maanden later werden opgepakt, gingen er met de inhoud van de kluis vandoor. Daarin zaten gouden munten, spaarpotten en een bankpasje met een pincode. De vrouw had de overvallers onder druk de code van de kluis verteld. Bij elkaar was de buit volgens een van de verdachten zo’n duizend euro.

“Ons huis is geen veilige haven meer voor ons”, vertelde de vrouw des huizes tijdens de rechtszaak. Tegen de verdachten zei ze: "Jullie horen niet in deze maatschappij."