Water opvangen met rogge, boeren doen er alles aan om watertekort in de toekomst tegen te gaan

WERNHOUT - De donkere, regenachtige dagen zijn weer aangebroken. En toch zijn de gevolgen van de droge zomer nog steeds overal zichtbaar in de Brabantse natuur. Om zo'n enorm watertekort in de toekomst tegen te gaan, heeft waterschap Brabantse Delta allerlei handige oplossingen bedacht. Boeren kunnen op deze manier zelf meer water opslaan. En dat is hard nodig.





"Nou hebben we deze week zestig milliliter water gehad en nog steeds staat die sloot leeg", wijst boomkweker Marc Lodders uit Wernhout. "Terwijl we een stuwtje hadden gemaakt om het water op te houden."



De boomkweker denkt graag mee met het waterschap. Verspreid over ruim zesentwintig hectare grond probeert hij op allerlei manieren het water vast te houden.

Rogge tussen beukenplantjes

Een van die manieren is het zaaien van 'vanggewas'. Zo heeft Lodders rogge tussen de beukenplantjes gezaaid. "Deze winterrogge hebben we gezaaid om water vast te houden. Het water wat nu valt, willen we bergen op ons eigen land om van het voorjaar meer beschikking te hebben over grondwater."



Greppels graven

Ook werkt de boomkweker met zogenoemde 'peilgestuurde drainage'. Het water wordt hierbij in buizen onder de grond opgevangen en naar de omliggende sloten geleid. Daarnaast heeft Lodders ook meerdere 'infiltratiegreppels' gegraven. Deze greppels voorkomen dat onder meer meststoffen van het perceel af stromen.

"Het water dat van het perceel afloopt, komt in die infiltratiegreppels terecht", legt Jack Rombouts uit. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud bij Waterschap Brabantse Delta. "Al dat water wordt toegevoegd aan het grondwater. En dat heeft een veel grotere capaciteit ten opzichte van wat wij doen. Dus als we al die bedrijven daarbij kunnen betrekken, kunnen we met z'n allen dat grondwater sneller omhoog krijgen en daardoor langer uitstellen dat er een beregeningsverbod komt."

Boeren die advies willen over al deze maatregelen, kunnen contact opnemen met Waterschap Brabantse Delta.