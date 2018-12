Theatergezelschap gebruikt Home Alone voor eigen toneelstuk: 'Ik heb 'm wel honderd keer gezien'

De voorstelling moest geen kopie worden van de film. Regisseur Madeleine Matzer zette twee schrijvers aan het werk om een totaal eigen versie van het verhaal te maken. Maar dat de verhalen aan elkaar doen denken... daar kan je niet omheen. Een voorstelling met een knipoog naar de film, zeggen ze bij Matzer.

Bosschenaar Lukas de Waard, hij is een van de twee schrijvers, heeft in ieder geval warme herinneringen aan de film 'Home Alone'. "Ik heb 'm wel honderd keer gezien", zegt hij nu. "Fantastisch."

Dat was ook één van de redenen dat Madeleine Matzer hem vroeg als schrijver. "Ik wilde persé schrijvers die met de film waren opgegroeid", zegt ze. Maar de Matzerversie mocht geen kopie worden. "We hebben geprobeerd echt een heel eigen verhaal te vertellen", zeggen de schrijver én de regisseur.

Door je ouders vergeten

De film gaat over de achtjarige Kevin. Zijn ouders vergeten hem per ongeluk als ze met de rest van het gezin vertrekken voor een vakantie naar Parijs. Voor sommige kinderen is het al een droom om eens alleen thuis de baas te kunnen zijn. Maar het verhaal wordt nog spannender als Kevin met ingenieuze trucs twee inbrekers te lijf gaat die het huis proberen leeg te stelen.

'Alone@Home' een knipoog naar de film Home Alone (foto: Raymond van Olphen)

'Home Alone' was een groot succes. De film wordt in de kersttijd nog regelmatig vertoond, kreeg een aantal vervolgfilms en werd genomineerd voor twee Oscars.

Hapje

Voor regisseur Madeleine Matzer was Home Alone een moeilijk te negeren hapje. Zij is al jaren succesvol met theaterbewerkingen van bekende boeken, films of grote verhalen. Samen met Bosch theaterproducties komt ze nu met Alone@Home. Omdat de Utrechtse stadsschouwburg meeproduceert, gaat de voorstelling daar op 20 december in première. Daarna komt er een tournee; Brabanders die de voorstelling snel willen zien, kunnen woensdag terecht op de try-out in Helmond en zaterdag in Oosterhout.

Madeleine Matzer maakte eerder theaterbewerkingen van films en boeken (foto: Raymond van Olphen)

Alone@Home gaat over twéé kinderen, altijd handig op het toneel omdat de hoofdpersonen dan met elkaar kunnen praten. De twee zijn stiefbroer en stiefzus maar kunnen niet echt goed met elkaar opschieten. Lukas de Waard: "Alone@Home gaat voor ons ook over pesten, het ene kind pest, het andere kind wordt gepest. En dan kan je een verhaal vertellen over onzekerheid én moed als kinderen die onzekerheid weten te overwinnen."

Madeleine Matzer: "Ik denk dat heel veel kinderen het herkennen als een droom. In je eentje thuis de baas zijn. Maar het kan ook een nachtmerrie worden. Het moment dat je beseft wat je ouders allemaal voor je doen. Het gevoel van veiligheid waar zij voor zorgen."

Leuk

"Maar", gaat Lukas de Waard verder, "het is vooral een vrolijke voorstelling. Het is leuk om te verzinnen hoe twee kinderen een stel inbrekers te pakken kunnen nemen, het is leuk om eens twee echte boeven neer te kunnen zetten."

Bij Matzer zijn ze inmiddels druk aan het repeteren. Lukas de Waard heeft nog niet gezien wat er met zijn tekst is gebeurd. "Ik ben heel nieuwsgierig."

Alone@Home is een familievoorstelling. In deze tijd hoort daar sneeuw in. "En die ís er", belooft de regisseur. Waar precies, dat is nog even een verrassing.