Het dak eraf: berucht viaduct in Waalwijk eist weer een slachtoffer Foto: Paul Francken

WAALWIJK - Het was al weer even geleden, maar het ‘beroemde’ en gevreesde viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk heeft weer een slachtoffer geëist.

Geschreven door Jesse van Kalmthout



Op een foto van politiefotograaf Paul Francken is te zien hoe een vrachtwagenchauffeur de hoogte – of het gebrek eraan - van het viaduct heeft onderschat. En vooral dat de bovenkant van zijn voertuig dat heeft moeten ontgelden. LEES OOK: Vrachtwagen klem onder viaduct Waalwijk? Wen er maar aan!



Al zeker tien keer reed een truck zich vast bij het viaduct in Waalwijk. De gemeente en Rijkswaterstaat zitten flink met het viaduct van slechts 3,6 meter hoog in hun maag. Meerdere borden geven de hoogte aan, en ook hangt er een ketting voor het viaduct die de vrachtauto raakt als die te hoog is. Desondanks gaat het vaak mis.