Voetbalfan in zijn nopjes met nieuw voetbalmuseum in Mierlo: 'Nu kan iedereen komen kijken'

Een van de kamers in hotel HUP staat vol met dozen. Een lederhosen ligt er overheen gedrapeerd. Die zat ooit om de benen van niemand minder dan Louis van Gaal. "Weet je nog, dat Bayern München kampioen werd en dat hij schreeuwde dat Bayern de beste van Duitsland was?" glundert Lenssen. In het nieuwe museum wordt een hele vitrine aan Van Gaal gewijd. Het pak waarin Van Gaal zijn beroemde karatetrap uitdeelde, is ook in het bezit van Lenssen.





Jos Lenssen met de lederhosen van Van Gaal





Jos Lenssen heeft nog heel wat uit te sorteren voor het nieuwe museum. "Ik heb 650 shirtjes, 800 boeken, 750 bierglazen, duizenden entreekaartjes en programmaboekjes, duizenden postzegels, speldjes, sleutelhangers. Je kunt het zo gek niet bedenken." Vandaar dat de tentoonstelling regelmatig van samenstelling gaat wisselen. "Zodat het ook leuk blijft voor mensen die vaker komen dan één keer per jaar."

'Hartstikke trots'

Lenssen is enorm blij dat zijn verzameling nu van zijn zolderkamer naar het hotel verhuist. "Ik ben hartstikke trots. Wie kan nu zeggen dat hij zijn eigen voetbalmuseum heeft? Ze zeggen dat ik de enige in Nederland ben op dit moment. Dat is toch keimooi? Daar ben ik de mensen heel dankbaar voor. Maar ze krijgen er ook veel voor terug."









In het hotel is inmiddels een begin gemaakt met de inrichting van het museum. Aan de muur bij de receptie hangen inmiddels 25 shirts in mooie vitrines. "Mijn mooiste shirt hier? Ja, dat is toch die van Benfica. Het is een traditionele club. Een keer waren ze hier met Eusébio en ik mocht hem de hand drukken. Ik voelde me echt bevoorrecht."

'Ben met alles blij'

Jos Lenssen heeft geen verlanglijstje als het gaat om voetbalspullen. "Ik ben met alles blij. Voetbal is zo breed. Je kunt toch niet alles verzamelen. Je kunt niet overal aankomen en dat is ook helemaal niet erg."









Jos Lenssen is bijzonder dankbaar dat hij nu een museum mag openen. "Ik kan niet wachten tot de dag dat hij opengaat en de mensen hier kunnen kijken." Die dag moet in maart volgend jaar komen. Maar de vraag is natuurlijk wie de openingshandeling komt verrichten. Misschien dat Maradona nog een keertje naar Mierlo kan komen?